Reims - PSG : "Ça peut être un match difficile", estime Thomas Tuchel

"Ça peut être un match difficile", Thomas Tuchel pose le décor avant le déplacement de son équipe du côté de Reims, ce mercredi, pour une demi-finale de Coupe de la Ligue. Le PSG va défier des Rémois qui restent sur deux victoires de rang face aux hommes de la capitale. Affront ultime, la dernière avait été infligée, fin septembre, à la maison, devant le public parisien, pour la 7e journée de Ligue 1. "Ils sont très forts défensivement, c'est difficile de créer des occasions", analyse l’entraîneur Rouge et Bleu.

La meilleure défense de Ligue 1 face à la meilleure attaque

Avec seulement 13 buts encaissés en championnat, Reims fait mieux que Paris et ses 14 buts pris depuis le début de saison. "Nous devrons être patients", précise le coach parisien qui se méfie des contres. Mais à la différence des Lorientais, dimanche dernier en Coupe de France, les Champenois ne font pas que défendre et le PSG aura sans doute plus d'espace à exploiter pour trouver la faille grâce à la meilleure attaque du pays. "Oui, on a perdu deux fois face à Reims, mais je pense que nous sommes prêts pour gagner maintenant. On veut absolument jouer cette finale", explique Thomas Tuchel.

Sans Kehrer et Bernat, Cavani incertain

L'infirmerie de la capitale s'est vidée pour le déplacement en Champagne. Sur les huit absents pour le voyage à Lorient, seuls Thilo Kehrer et Juan Bernat restent aux soins. Tous les autres joueurs sont aptes, à l'exception d'Edinson Cavani. El Matador, tenté par une aventure loin de Paris, ne s'est pas entraîné avec le groupe, ce lundi, il est incertain pour la demi-finale en terre champenoise.