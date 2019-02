Reims : un match de football pour l'égalité hommes femmes le 20 mars au stade Delaune

Reims, France

Ce sera un plateau inédit. Mixte. Sur la pelouse du stade Delaune de Reims, des champions du monde 98 avec le maillot du Variétés Club de France. Laurent Blanc, Christian Karembeu, Fabien Barthez qui ne sera pas dans les buts mais ailier gauche. Il y aura aussi Luis Fernandez, le rémois Robert Pirès mais aussi Arsène Wenger, l'humoriste Ary Abittan. Des filles aussi comme les anciennes internationales de football, Marinette Pichon et Laura Georges. En face, les anciens du Stade de Reims emmenés par Cédric Fauté et Franck Signorino, les féminines du Stade de Reims au début de saison prometteur et sur la route de la D1.

C'est bien un match inédit qui se jouera à Reims, l'une des villes hôtes de la coupe du monde féminine de football 2019, avec deux équipes mixtes et un arbitrage tantôt féminin, tantôt masculin.

Jacques Vendroux du Variétés Club, Anne Cécile Mailfert de la Fondation des femmes, Arnaud Robinet, maire de Reims et Didier Perrin du Stade de Reims © Radio France - Sylvie Bassal

Un plateau de choix pour une bonne cause

Toutes et tous ont répondu oui à l'invitation du variétés Club de France qui s'engage à collecter des fonds pour la Fondation des femmes. Une structure qui redistribuera l'argent vers les associations. Soutenue aussi, l'association Femmes Relais 51 qui opère du soutien et fait de la médiation sociale principalement en direction des populations immigrées ou d'origine étrangères.

Le Stade Delaune est mis à disposition. La ville de Reims va acheter 2000 billets qui pourront être redistribués.

Brigitte Macron donnera le coup d'envoi du match à 19h, le 20 mars.

Prix de vente du billet 5 euros la place, bientôt en vente à la billeterie du Stade de Reims. Les organisateurs espèrent un engouement et un succès populaire pour ce match et cette cause qui concerne tout le monde. "_Faire reculer les violences faites aux femmes et que le foot "totem viril " se mette au service de la cause des femmes , on adore"_a souligné Anne Cécile Mailfert de la Fondation des femmes. Quant au maire de Reims, Arnaud Robinet, il souhaite que Delaune "se transforme en chaudron".

Un match qui sera retransmis en direct sur BeIn SPORTS.