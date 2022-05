Relégation de l'ASNL : le maire de Nancy Mathieu Klein s'inquiète pour l'avenir du club

Le maire de Nancy Mathieu Klein a rencontré Paul Conway, l'un des actionnaires de l'ASNL mardi 17 mai pour évoquer son avenir, et celui du stade Marcel Picot. A l'issue de cet entretien, l'élu a fait part sur les réseaux sociaux de son inquiétude sur la situation du club relégué la saison prochaine.

Une réunion importante pour l'ASNL s'est tenue mardi 17 mai entre le maire de Nancy, et président de la métropole, Mathieu Klein, et l'un des actionnaires du club, Paul Conway. A l'issue de cette rencontre, l'élu s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de ses craintes. "Je suis inquiet parce que notre club connaît une situation sportive, qui est très difficile avec la relégation en National, et qui est aussi de ce que je considère comme aujourd'hui un manque d'investissement sportif dans l'ASNL."

Les actionnaires sont tenus de payer auprès de la métropole un loyer pour utiliser le stade Marcel Picot. La question du montant pour la saison prochaine devait notamment être abordée lors de cette réunion, où le président Gauthier Ganaye a une nouvelle fois brillé par son absence. "Nous avons un certain nombre d'exigences que nous faisons valoir aujourd'hui aux propriétaires, aux actionnaires et aux dirigeants de l'ASNL. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir bientôt", a promis Mathieu Klein. Avant de conclure : "Nous partageons la tristesse de tous les supporteurs et nous sommes tout à fait déterminés à ce que le foot professionnel ait un avenir à Nancy."