Relégation des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 : cinq actes clés d’une saison en enfer

L'épée de Damoclès était au-dessus de leur tête depuis de nombreuses semaines déjà. Malgré son leur succès à Brest, c'est désormais officiel : les Girondins de Bordeaux sont relégués en Ligue 2, après 31 années consécutives dans l'élite du football français. Difficile désormais, à l'heure du bilan, de choisir les dates les plus révélatrices, tant la saison des Girondins est allée de mal en pis. La reprise du club par Gérard Lopez l’été dernier, l’arrivée puis l’éviction sans doute trop tardive de Vladimir Petkovic, son remplacement sans effet par David Guion, un mercato hivernal raté dans les grandes largeurs et des remous extra-sportifs… Les Girondins ont multiplié les mauvais choix sur et en dehors du terrain.

De la défaite inaugurale (0-2) face au promu clermontois, au naufrage de la Beaujoire (5-3) en passant par le revers historique (0-1) face à l’Olympique de Marseille, la claque (5-0) reçue à Reims et la soirée cauchemardesque (0-2) face à Montpellier, retour sur cinq actes qui ont précipité leur chute.