Relégation des Girondins de Bordeaux en National 1 : la tristesse d'Alain Giresse

Ancienne gloire des Girondins de Bordeaux et meilleur buteur de l'histoire des Marine et Blanc (181 buts en 592 matchs), Alain Giresse confie sa tristesse de voir son club de coeur couler en National.

Le couperet est tombé ce mardi après-midi : la DNCG, le gendarme financier du football, a confirmé en appel la relégation de Bordeaux en National 1. Même si la partition n'est pas encore totalement jouée - le club va exercer un recours - Alain Giresse, meilleur buteur des Marine et blanc, se souviens de cette "institution" qu'a été le club, et compatis à la douleur des supporters. Il l'a dit à France Bleu Gironde ce mardi soir.

France Bleu Gironde : la DNCG, gendarme financier du foot, vient de confirmer la relégation administrative des Girondins de Bordeaux en National 1. Comment réagissez vous à la nouvelle ?

Alain Giresse : Je passe un peu par tous les états. De la tristesse, du désenchantement... Je suis désabusé mais pas complètement surpris. Vu la situation financière je me disais que trois semaines n'allaient pas suffire pour tout d'un coup redresser la barre. C'est bizarre, j'ai un drôle de sentiment. J'ai surtout du mal à réaliser.

Que représente ce club, pour vous ?

C'est un maillot que j'ai porté quand j'étais gosse. Gamin, j'étais déjà très fier de jouer dans ce club. Ensuite je suis devenu capitaine. Je l'ai vu grandir. J'ai vu la fierté des supporteurs des Girondins dans toute une ville, une région. C'était une institution, un monument.

Que dites-vous aux supporteurs ?

J'ai une vraie proximité avec les supporteurs et je suis de tout coeur avec eux. Si on aime ce club et ses couleurs il va falloir l'aider mais j'avoue que ce n'est pas facile. Un supporteur aime son club mais aime aussi la compétition de haut niveau, des grands matchs. Je compatis avec eux, on est tous dans le même bateau, on subit cette sanction.