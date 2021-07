Rachat des Girondins : Gérard Lopez se dit confiant, attend une décision de la DNCG "sans surprise"

"Ça s'est bien passé", a déclaré à la presse Gérard Lopez, à la sortie du siège de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) où il était entendu par le gendarme financier de la Ligue professionnelle de football.

Pas de suprise

La direction actuelle passait en premier pour un bilan de l'année écoulée, ensuite "la deuxième audience était la nôtre, explique l'ancien patron du LOSC et ça s'est bien passé. On travaille en bonne entente avec la DNCG. Je ne pense pas qu'il y avait de surprise".

On a présenté la reconstruction du club financièrement et sportivement

"C'est vrai qu'on reprend un club qui est dans un état un peu compliqué", a précisé l'homme d'affaire, "on a beaucoup passé de temps sur ça, sur le travail à effectuer pour ramener tout ça à flot. On a présenté les grandes lignes du projet. La structure, la reconstruction du club aussi bien financièrement que sportivement. C'était plus une réunion stratégique qui précède une réunion qui, elle, sera technique, détaillée, le 12 juillet".

Les garanties financières qu'il compte apporter au club n'étaient pas à l'ordre du jour explique Gérard Lopez : "Nous, on était plus là pour écouter ce que la DNCG avait à nous dire sur ce qu'on devra présenter le 12 juillet".

La DNCG devrait prononcer une relégation administrative des Girondins à titre provisoire en attendant le second passage de Gerard Lopez.