Relégation évitée par trois clubs francs-comtois avec le gel des championnats de France amateurs de football

La Fédération Française de Football a officialisé ce jeudi la fin de saison pour ses championnats amateurs jusqu'au niveau régional à cause du Covid-19. Les classements ont été adaptés pour préserver l'équité sportive et permettent notamment à trois clubs francs-comtois de se maintenir en N2 et N3.

La fin de saison 2019-2020 est officiellement sifflée pour les milliers de footballeurs amateurs du pays des champions du monde 2018, en raison de l'épidémie de coronavirus. La Fédération Française de Football l'a annoncé ce jeudi :

"Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des _championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal_, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)".

Et surtout, la FFF a également indiqué les modalités d'accessions et de relégations dans les différents championnats concernés. Les classements établis au 13 mars dernier - date du début de la suspension de la saison - ont toutefois été adaptés pour tenter au maximum de préserver l'équité sportive en prenant en considération les matchs en retard que comptaient certaines équipes.

Quotient matchs/points pris en compte

Pour les compétitions des Ligues et Districts, les mesures sont les suivantes :

la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés.

afin de neutraliser l’effet des matchs reportés. le départage des clubs à égalité de points en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, des critères fixés par la Fédération seront appliqués.

la limitation du nombre de descentes à une par poule , en cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances.

, en cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances. la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée.

Et pour les compétitions nationales (hors National 1 et D1 Féminine), le mode de fixation des classements sera identique à celui établi pour les championnats des Ligues et des Districts. Les montées et les descentes seront décidées selon le règlement habituel de chacune des compétitions concernées.

Et cette adaptation des classements fait les affaires en particulier de 3 clubs francs-comtois qui sont officiellement sauvés en National 2 et National 3 où ils luttaient pour le maintien à une dizaine de journées de la fin - hors Covid-19 - de leur championnat respectif.

L'ASM Belfort et Jura Sud (N2) et Valdahon-Vercel (N3) peuvent souffler

Comme Jura Sud (11e du Groupe D, avec deux petits points de plus que le 14e et premier relégable), l'ASM Belfort a finalement renouvelé son bail pour la prochaine saison de N2. Les héros belfortains de la Coupe de France cette année - éliminés en 1/4 de finale par Rennes, le 3e de Ligue 1 - étaient 13e du Groupe A en comptant seulement un point d'avance sur la zone de relégation...

Et le FC Valdahon-Vercel, de son côté, pourra finalement repartir pour une deuxième saison consécutive en National 3. Dans la Poule "Bourgogne Franche-Comté" (remportée par la réserve professionnelle de l'AJ Auxerre qui accède au N2), le promu du Doubs termine officiellement 12e du classement, juste devant les deux derniers qui sont relegués en Régional 1 : le FC Sens et les autres Francs-Comtois de Roche-Novillars.

Les Francs-Comtois de Grandvillars promus de Régional 1 en N3

Et dans le sens inverse, nous précise également la Commission Sportive de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football, les trois équipes qui passeront du Régional 1 au National 3 la saison prochaine sont les Bourguignons de St-Apollinaire et du Paron FC ainsi que les Nord Francs-Comtois de Grandvillars. (la réserve du CA Pontarlier, leader de sa poule devant Grandvillars, ne pouvant pas monter en N3 où évolue déjà son équipe fanion). Les accessions et relégations dans ses autres championnats régionaux seront communiqués ultérieurement, indique la Ligue.