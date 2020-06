Reléguée en National, l'US Orléans dépose un recours devant le conseil d'état

L'US Orléans va déposer ce jeudi matin un recours devant le conseil d'état pour contester la décision du comité exécutif de la fédération française de football (FFF) qui a refusé de faire passer le championnat de Ligue 2 à vingt-deux clubs la saison prochaine, indique Philippe Bouttron, président du club orléanais.

L'USO, qui était dernière au moment de l'arrêt de la compétition pour cause d'épidémie de coronavirus, aurait été maintenue en Ligue 2 la saison prochaine en cas de passage à vingt-deux clubs, mais la FFF a refusé cette option qui avait pourtant été adoptée par l'assemblée générale de la ligue de foot professionnel (LFP).

On aura fait tout ce qu'on peut..."

"On ne sait jamais", explique Philippe Boutron : "on se garde de tout optimisme, mais on estime être dans notre bon droit et on aura fait tout ce qu'on peut pour éviter la relégation en National".

Les arguments de l'US Orléans

Le président orléanais rappelle que la convention liant la FFF à la Ligue autorisait une Ligue 2 se jouant à 22 clubs et que la LFP était donc dans son bon droit. Il insiste aussi sur l'impact économique très fort d'une relégation en National, pour son club, ajouté à une perte de recettes déjà conséquente en raison de la crise sanitaire.

La dernière chance

Le club du Mans, qui était 19ème (avant-dernier) de Ligue 2 au moment de l'arrêt du championnat et est donc aussi relégué, fait exactement la même démarche, indique Philippe Boutron, et déposera également un recours ce jeudi. Les deux clubs ont tous deux été déboutés devant le comité national olympique et sportif français (CNOSF) la semaine dernière. Le passage devant le conseil d'état est leur dernière chance. Le recours devrait être examiné la semaine prochaine, affirme Philippe boutron