L'équipe auxerroise, alors 11ème de classement est attendue ce vendredi soir face au 17ème de Ligue 2, Bourg-en-Bresse. Après l'accident de parcours à Quevilly-Rouen (défaite 4-1), Pablo Correa souhaite tourner la page et apprendre à "jouer pour gagner". "L'équipe ne doit pas s'arrêter de jouer dès qu'elle subit une défaite", explique l'entraîneur de l'AJA.

Je veux une équipe de compétiteurs ! - Pablo Correa, le coach de l'AJA

Car malgré cette lourde défaite en Normandie, l'AJA peut encore tenter de rejoindre le haut du classement, même si le défi semble compliquer à relever. A la 11ème place, les bourguignons n'ont plus que huit matches pour retourner la situation.

4 joueurs suspendus pour le même match, un fait rarissime

L'AJA doit s'organiser avec quatre joueurs importants suspendus. "Un fait très, très rare" selon Pablo Correa. Outre Michaël Barreto et Pierre-Yves Polomat, suspendus après leur échange de coups, ce sont Birama Touré et le capitaine Jordan Adéoti qui manquent à l'appel. Les plus jeunes, habituellement remplaçants, tels que Abdoulaye Sissako et Lamine Fomba ont donc une chance d'être titulaires pour le match de ce soir.

Pablo Correa souhaite garder l'esprit de compétition et insiste sur le fait qu'aucun match n'est à négliger jusqu'à la fin de la saison.

Equipe probable de l'AJA

Boucher - Arcus, Tacalfred (cap.), Ab. Ba, Boto - B.Konaté, Sissako - Sangaré, Sakhi, Philippoteaux - Yattara

Remplaçants : Westberg (g), Youssouf, Ndicka, Fomba, Fumu-Tamuzo, P.Sané, Bizet.

Suspendus: Adéoti, B.Touré, Polomat, Barreto

Absents: Ayé (blessé), Obraniak, Y. Sané, Firer, M. Diallo, A. Vincent

