Remontée du TFC en L1 : la fête au Capitole pourrait avoir lieu le dimanche 8 mai

La fête sur la place du Capitole de Toulouse pour fêter la remontée du TFC en Ligue 1 pourrait avoir lieu le dimanche 8 mai. Invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce mardi, au lendemain de la remontée du Tef' après une victoire contre Niort (2-0) au Stadium, Kamel Chibli annonce que la célébration du club devrait avoir lieu juste après l'avant-dernier match de la saison contre Nîmes. Les détails de la fête seront donnés par la mairie de Toulouse, on imagine dans les prochains jours. Le TFC espère une cerise sur le gâteau, le titre de champion de France.

"Si le TFC est champion, la Ligue pourrait remettre le titre le samedi 7 mai lors du match contre Nîmes et la fête le 8 mai." — Kamel Chibli

Kamel Chibli confirme que la Région donnera davantage au TFC en Ligue 1. Actuellement, cette subvention s'élève à environ 200.000 euros. Jusqu'à combien? "On va discuter, on est des critères pour l'ensemble des clubs. On a aussi Montpellier en Ligue 1 donc on va se fixer par rapport à ça. Nous avons deux accompagnements : la partie prestations, la visibilité. Et là partie centre de formation. Nous ne sommes pas dans des budgets surréalistes. Doubler le budget, peut-être pas forcément. En général, on fait un accompagnement qui n'est pas brut, parce qu'on ne sait jamais. Parfois on a des retours en Ligue 2 qui fragilisent les clubs", explique Kamel Chibli.

La subvention régionale au TFC dépassera-t-elle les 250.000 euros ? "Ça peut-être un peu plus, mais c'est une discussion qu'on aura avec le club. Un euro dépensé est un euro utile chez nous. On a notamment ces entraînements délocalisés, donc on va leur demander un engagement pour faire ce que l'on fait avec le Stade Toulousain, c'est-à-dire d'aller dans les clubs du territoire pour partager cette ferveur et cette ambition auprès des jeunes et des clubs amateurs", précise Kamel Chibli.