Rémy Cabella, attaquant de Montpellier : "le coeur a parlé"

Début avril, maillot de la Paillade sur le dos, Rémy Cabella donnait le coup d'envoi fictif de Montpellier-Brest. Et déjà, les frissons traversaient le corps du meneur de jeu. Alors à la veille d'endosser la tunique orange et bleu, mais cette fois comme joueur et non comme spectateur, dans l'enceinte qui l'a vu brillé huit années en arrière, l'impatience est immense : "Purée... reporter le maillot de Montpellier au Stade de la Mosson, ça va me faire tout drôle. Ce sont de belles émotions", lâche, un brin ému, la dernière recrue, en conférence de presse.

La dernière fois que Rémy Cabella a porté le maillot de son club formateur sur cette pelouse, c'était le 10 mai 2014, "contre Bastia. Je m'en rappelle ! En plus, c'était Cahuzac qui était le capitaine de Bastia, alors qu'on est né l'un à côté de l'autre. Ca date, ça fait un moment. Maintenant, il y a le renouveau. J'espère fouler la pelouse, dimanche, et gagner (...) Il y aura mes parents, qui sont les seuls à être venus me voir en Russie, ma copine, mes amis. Et puis tous les supporters m'attendent aussi, je suis content pour ça".

Le plein d'émotions

Ces dernières années, le natif d'Ajaccio est en réalité revenu, mais avec le maillot de Marseille puis celui de Saint-Etienne ; la dernière fois, le 25 août 2018. Aujourd'hui, après plusieurs semaines de réathlétisation puis d'entraînement du côté de Grammont, il a le sentiment que pas grand chose n'a changé : "si, les joueurs ! Il n'y a plus personne (rires), mais c'est vrai que quand j'ai remis les pieds ici ou à l'administratif, c'est comme si les années n'étaient pas passées. Personne n'a changé, et ça fait vraiment du bien", confie-t-il.

Je ne suis pas là en vacances (...) être à 200% pour la fin de saison

Compétiteur dans l'âme, Rémy Cabella n'est d'ailleurs pas revenu pour prendre un chèque et se la couler douce : "Je suis à la maison, mais je ne suis pas là en vacances. J'ai envie de finir cette saison sur une très bonne note, de faire une très belle fin de saison. Il reste sept matchs, on un objectif et il faut l'atteindre".

Des débuts prometteurs

Et contre Marseille, dimanche dernier, ses trente minutes peuvent attester d'une volonté farouche : "En terme de capacités physiques, je suis très bien. Après, c'est le rythme qui me manque, c'est normal. Je m'entraîne bien, j'ai une bonne hygiène de vie. Il me manque le terrain, enchaîner les minutes, être performant. Je suis là pour ça, pour être décisif, aider et faire gagner l'équipe (...) Cela faisait cinq mois que je n'avais pas fait de compétition. Et ça m'a fait du bien de la retrouver, surtout face à Marseille. A moi de reprendre mes marques, de m'habituer aux joueurs et à l'équipe, et ça va le faire ! Mes trente minutes ? J'aurais préféré être encore mieux, je sais que je peux faire beaucoup mieux, c'est ce que je prépare. L'important est d'être à 200% pour la fin de saison".

Rémy Cabella a joué 30 minutes contre Marseille © Maxppp - Frédéric Speich

Le public a tout de même pu constater que son coup de patte n'avait pas changé, notamment sur cette ouverture en forme de passe décisive que ses attaquants, Stephy Mavididi et Béni Makouana, ne sont pas parvenus à convertir, en fin de match : "c'est le but, c'est mon rôle, mon objectif : faire marquer les autres, marquer ou être à l'avant dernière passe. A moi de connaître les joueurs autour de moi. J'arrive maintenant à les cerner et je sais m'adapter par rapport à ça (...) Je peux jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Avec Krasnodar, j'étais polyvalent. Le coach le sait. Tant que je suis sur un terrain, je me donnerai à 100.000%".

Le choix du coeur

Sur le pré, en effet, Rémy Cabella se dépense sans compter. Sur celui de Montpellier, c'est sans doute encore plus vrai. Quand il aime, le corse de 32 ans donne tout. Et avec la Paillade, son premier amour, la flamme n'a eu aucun mal à se rallumer : "Quand je venais l'après-midi (pendant sa réathlétisation, ndlr), il y avait Mamad. Il me disait : alors, tu vas venir ? C'est vrai que je le connaissais, que je connais Téji, Jordan et d'autres joueurs. C'est très important de savoir avec qui on va jouer, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cela m'a fait réfléchir, bien sûr, et cela m'a donné envie de jouer avec eux. Et j'ai envie de faire une belle fin de saison, que Montpellier soit dans les sept premiers. On va tout faire pour (...) Il y a beaucoup de jeunes, très investis. Ils arrivent très tôt, j'arrive en même temps qu'eux. Ils sont déjà dans la salle en train de travailler. Pour le futur, c'est très bien".

On va tout faire pour être dans les sept premiers !

Laurent Nicollin, lui non plus, n'est bien sûr pas étranger à l'envie de Cabella de resigner : "J'avais envie de rejouer pour Montpellier, et là, j'en ai eu l'occasion. Donc j'ai envoyé un message à Laurent : si tu as besoin jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de problème, tu sais que j'ai envie de jouer, de gagner ! Il en a discuté avec le coach et le staff, ils ont tous été d'accord. Ca s'est fait comme ça. S'il n'avait pas été d'accord, j'aurais compris. Un joueur qui arrive en fin de saison, c'est assez compliqué. Mais ils l'ont autorisé, alors à moi d'être bon sur le terrain."

Laurent Nicollin a beaucoup compté pour moi, je marche par affinités

Et si le courant passe entre les différents acteurs, voire même s'il fait des étincelles, Rémy Cabella pourrait alors prolonger son bail, comme nous l'avions indiqué sur France Bleu Hérault, au moment de sa signature : "J'y pense, et pourquoi pas ! Pour moi, le plus important, c'est le football. D'abord, je veux bien finir la saison. Et après, si ça se passe bien, pourquoi pas ? Je m'entends très bien avec Laurent, il a beaucoup compté pour moi, et je vais regarder ça, avant tout le reste. Je marche beaucoup par affinité et par amour du club (...) Un joueur de foot, c'est dé l'émotion, des sensations. Déjà, l'émotion de jouer au foot. Mais de jouer pour son club, c'est autre chose. Et puis il faut avoir de l'ambition. Si on arrive à finir dans les sept premiers, c'est l'objectif, ce sera énorme".

Rémy Cabella espère être rapidement décisif avec Montpellier © AFP - Jean Catuffe

MONTPELLIER - REIMS : match à vivre sur francebleu.fr, uniquement (en raison de Escale à Sète), avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume, ce dimanche à partir de 14H50.