Rémy Cabella fait ses adieux à Krasnodar, club russe qu'il quitte en raison de la guerre en Ukraine

Son contrat rompu plus tôt que prévu, alors qu'il devait se terminer en juin prochain, Rémy Cabella a fait ses adieux via un message posté sur Instagram, ce mercredi. Au lendemain de son anniversaire (32 ans), le milieu offensif a écrit ceci : "Je remercie Krasnodar pour ces trois années, je remercie toutes les personnes du club de m'avoir aidé. Merci à tous les joueurs, merci à tous les supporters. Merci aux dirigeants et au président de m'avoir fait confiance. De tout coeur avec vous, je vous aime".

De son côté, toujours sur Instagram, le club basé à un peu plus de 400 kilomètres de Marioupol, l'une des villes bombardées par l'armée russe, a fait savoir que le contrat avait été résilié d'un "commun accord" et a remercié le milieu de terrain auteur de 17 buts et 10 passes décisives en 62 matchs : "nous remercions Remy Cabella et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière".

Ces derniers jours, le syndicat des joueurs (Fifpro) avait demandé à la FIFA de permettre aux joueurs étrangers libérés par les clubs russes, en raison de la menace liée à l'invasion de l'Ukraine et la guerre menée par Vladimir Poutine, de pouvoir rebondir ailleurs pour terminer la saison.

Un mercato spécial est donc mis en place jusqu'au 7 avril, et l'ancien héraultais, passé aussi par Saint-Etienne et Marseille, pourrait s'envoler vers une nouvelle destination dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Plusieurs écuries européennes sont d'ailleurs sur les rangs, alors que certains supporters de la Paillade rêvent d'un retour de celui qui a quitté le club il y a huit ans pour Newcastle.

En attendant, Rémy Cabella a posé ses valises à Montpellier, ces derniers jours, pour y bénéficier de soins. Il s'est également rendu chez lui en Corse ou encore à Saint-Etienne pour assister à la victoire des Verts contre Metz, dimanche dernier.