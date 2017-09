Rémy Cabella : "J'aime quand les supporters sont fanatiques"

4 jours après sa signature pour un prêt d'une saison et moins d'une semaine avant ses premiers pas dans le Chaudron, l'International français Rémy Cabella a été présenté à la presse ce lundi. Le temps pour lui d'expliquer son choix, de rappeler sa motivation et d'évoquer les supporters des Verts

Le choix de l'ASSE

"Plusieurs clubs de Ligue 1 m'ont sollicité. Il fallait faire un choix et Saint-Étienne était le meilleur possible. J'ai eu le coach au téléphone et le président. J'ai senti une rééle confiance en moi. J'ai vu aussi le bon début de saison et le groupe. Ma décision était prise. Quand on est dans la même optique sur le jeu, le football, l'envie de gagner, ça joue beaucoup. Même sans Coupe d'Europe ! Je ferai tout cette saison pour que Saint-Étienne y retourne. Je me suis renseigné sur l'équipe : je sais que c'est un jeu à l'espagnole. A l'entrainement ce n'est que du ballon. C'est ce que j'aime : toucher le ballon, se régaler, prendre du plaisir. S'il y a la victoire c'est encore mieux."

Les retrouvailles avec Dabo

"Il cherchait à me contacter mais j'attendais d'arriver pour le voir. Ce matin il m'a sauté dessus ! (rires). C'est important de connaitre certaines personnes dans un effectif et Bryan m'a bien accueilli. On a bien rigolé et ça a rendu certains jaloux ! (rires)"

Sa motivation et l'OM

"Je suis quelqu'un qui aime gagner, que ce soit à l'entrainement ou dans des petits jeux. Qui que ce soit en face Je veux amener ça ici, tout comme ma joie de vivre. C'est comme ça que je fonctionne. J'aime jouer, prendre du plaisir. Ça va faire du bien. Mon envie est toujours là et elle est même multipliée. J'ai envie de tout casser, d'exploser sur le terrain. Je jouerai bien contre Marseille. Il n'y a pas eu de clause qui m’empêcherait de jouer contre eux... Donc avec plaisir (rires). C'est le 9 ou 10 décembre non ? (rires)"

Les supporters des Verts

"Ça a fait partie de mon choix : j'aime être dans un club où les supporters poussent, où ils sont fanatiques. Je connais ce genre de supporters : si tu es bon sur le terrain ils t'aiment. Il n'y a qu'une chose à faire c'est d'être performant sur le terrain. J'ai connu ce public en tant qu'adversaire. Des fois je n'étais pas le bienvenu mais maintenant je porte les mêmes couleurs et j'ai hâte de connaitre l'ambiance en tant que joueur de Saint-Étienne. J'ai vraiment hâte !"