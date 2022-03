Rémy Cabella : "Le titre avec Montpellier ? J'en ai encore des frissons"

La guerre menée par la Russie en Ukraine l'a contraint à quitter Krasnodar, où il évoluait depuis l'été 2019 et où il lui restait quatre mois de contrat. Libre, désormais, de s'engager où il le souhaite, Rémy Cabella profite d'une petite blessure au mollet qui l'empêche de jouer jusqu'à mi-avril, pour penser son avenir et se trouver un nouveau point de chute.

Les destinations trop lointaines, il les exclut. A 32 ans, le natif d'Ajaccio souhaite rester en Europe et se rapprocher des siens, partagé entre l'envie de décrocher un dernier gros contrat qui lui permettrait de disputer une Coupe d'Europe et celle de revenir dans l'un de ses anciens clubs, notamment Montpellier ou Sainté.

Dans 100% Paillade, sur France Bleu Héraut, Rémy Cabella se confie.

Entretien : Rémy Cabella avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume

Pourquoi la guerre en Ukraine vous a-t-elle empêché de finir votre contrat en Russie ?

Cette situation, personne ne s'y attendait. Moi, je l'ai vécu de loin, parce que je n'étais pas en Russie à ce moment là (ndlr : blessé en stage à Marbella, il se soignait à Montpellier). J'ai discuté avec le club pour mon retour, qui était prévu, mais entre temps, il y a eu ce qu'on connaît : les difficultés avec l'Ukraine. Et puis la crise économique, par rapport au club, par rapport au président. On s'est donc mis d'accord sur une résiliation à l'amiable. Ça a mis un peu de temps, mais ce n'était pas comme annoncé au début, comme quoi ils nous avaient mis dehors. Ce n'était pas du tout comme ça. Au contraire, ils nous ont sondés. Et puis, j'ai discuté avec ma famille, qui avait peur de retourner dans un pays en guerre, ce qui est normal. Moi, je voulais jouer. Mais en même temps, le club nous le disait : avec la une crise, ça n'allait plus être la même chose, notamment sur le plan financier. On a donc résilié à l'amiable. Et ça s'est super bien passé, parce que je n'ai jamais eu de problème avec eux, même quand j'étais blessé. Ils ont tout fait pour moi. Ils ont payé tout ce qu'ils avaient à payer. De finir comme ça, ça me fait mal, parce que j'aurais voulu finir en beauté. La situation a fait que ça ne se passe pas comme ça, et ça me fait de la peine parce que je m'entends super bien avec le club et le président, avec tout le monde. Je suis dégoûté, vraiment, parce que je les aimais bien, et ça me fait de la peine.

Je voulais aller en Ligue des champions, ou pourquoi pas aller chercher le titre, leur donner encore quelque chose d'énorme. On a joué la Ligue des champions, l'année dernière. C'était historique, parce que c'est un club très, très jeune. Et ça, j'en suis vraiment content. Et puis, j'aurais voulu dire au revoir à tout le monde, physiquement. Quand j'ai annoncé que je partais, j'ai reçu plein de messages : du staff, du cuisinier, etc... je m'entendais bien avec tout le monde ! Que ce soit les russes ou les étrangers. On était tous pareils et c'est ça que j'ai aimé. On avait une bonne ambiance et après, je suis quelqu'un de très cool avec tout le monde et je rigole avec tout le monde. Ils ont bien aimé ça, aussi. Donc voilà, j'ai reçu des messages, ça m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que j'aurais aimé leur dire au revoir physiquement. Mais comme on a dit : un jour, pourquoi pas, on se retrouvera.

Vous êtes un joueur libre, aujourd'hui. Savez-vous de quoi demain sera fait ?

Non, mais comme j'ai expliqué il n'y a pas si longtemps, j'ai dit que, d'abord, je me remettais. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en pleine rééducation, je me remets bien physiquement. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer. Mais c'est pour bientôt. Après, j'ai parlé avec ma famille. Jouer loin de l'Europe, on refuse, même s'il y a des bonnes propositions. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je veux rester en Europe, je veux me régaler et je veux que ma famille viennent me voir jouer. Ça, c'est important pour moi. Là, je suis en train de discuter avec des clubs. Et après, je prendrai ma décision quand tout sera fait.

Ça veut dire que vous refuserez le Golfe, la Chine, le Qatar ?

Oui ! Et pourtant, ils viennent. Ils viennent et continuent à venir. Mais non. Je préfère rester en Europe. Quitte à baisser mon salaire. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Et si je dois refuser de grosses offres, ça ne me dérange pas. Je veux qu'il y ait ma famille pas loin, qu'elle puisse venir me voir jouer, puisque maintenant, je ne suis plus tout jeune, je n'ai plus 20 ans et j'ai envie qu'ils viennent au match, pour ressentir les émotions. Cela m'a manqué, quand même.

Si vos proches veulent venir au match, Montpellier n'est-elle pas la destination idéale ? A moins que Rémy Cabella soit hors de portée, pour Montpellier ?

Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je suis parti de Montpellier, à partir de ma première expérience en Angleterre, j'avais toujours des contacts avec Laurent Nicollin. Et même avec les anciens joueurs. On s'est toujours dit : pourquoi pas, peut-être, se retrouver un jour à Montpellier. Et quand je discutais avec mon frère, avec ma famille, c'est vrai qu'on se l'est toujours dit, on l'avait toujours dans un coin de la tête. On se disait : ce serait bien de finir à Montpellier. Donc j'ai toujours pensé à Montpellier. Parfois, on ne me pose pas la question, alors je n'en parle pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu Montpellier dans un coin de la tête. C'est d'ailleurs ici que je me prépare, à Montpellier, parce que c'est là où j'ai mon docteur, où je me sens bien, où je connais un peu tout le monde. Et puis le club m'autorise aussi à pouvoir m'entraîner avec l'équipe, le jour où je peux m'entrainer.

La porte n'est donc pas fermée ?

Non, non, non. Il n'y a rien qui est fermé (rires).

Peut-on parler d'un dilemme, entre les clubs européens mieux armés auxquels vous pouvez prétendre et les clubs chers à votre coeur, mais moins ambitieux financièrement et sportivement ?

C'est exactement ça ! Après, il faut que j'arrive dans un club qui est stable, avec des joueurs avec qui je peux bien m'entendre, avec qui je peux jouer au football. Et c'est vrai qu'en ce moment, à Sainté, il y a des joueurs, en fin de contrat, avec qui je m'entends bien et que je connais très, très bien. Mais tout n'est pas encore réglé, même par rapport à la vente du club. Il faut attendre que Sainté soit vraiment stable pour prendre une décision par rapport à ce club. Je ne veux pas prendre de décision aujourd'hui, surtout que là, ils tentent de se maintenir. Par rapport à ça, s'ils étaient vraiment dans le dur, s'ils avaient besoin de moi, et ce n'est pas le cas parce que je pense qu'ils ont l'équipe pour le faire, j'irais. J'irais pour rien, je m'en fous, juste pour jouer au foot et pour aider, c'est tout. Après, concernant Montpellier, c'est vrai que ce n'est pas la Russie ou les gros clubs européens. Mais quoi qu'il arrive, je dois baisser mon salaire, et je vais le faire. Même le diviser par deux. Bon, il faut quand même un petit minimum, surtout pour ces années là. Plus tard ? Je m'en fous. Comme j'ai dit à ma famille, si je peux faire 2 ou 3 années encore... ensuite, c'est pas grave par rapport à l'argent. Je préfère jouer au foot et être dans un endroit qui me plait. Ça ne me dérange pas. Moi, je joue pour le plaisir, pour le plaisir de gagner. Si je suis dans une équipe comme Montpellier, je vais tout faire pour retrouver la la Ligue des champions. Après, c'est vrai que jouer dans un club qui joue l'Europe comme en Grèce (ndlr : il est convoité notamment par l'Olympiakos) ou comme j'ai connu en Russie, ça me dit bien, parce que c'est la Ligue des champions et c'est le très haut niveau. Et moi, c'est ça que je cherche aussi. Si on me donne la chance, je vais tout faire pour la jouer. J'aime le haut niveau, j'aime jouer au foot, j'aime la compétition.

Rémy Cabella, champion de France 2012 © AFP - Jeff Pachoud

A Montpellier, il y a un entraîneur qui prône le jeu, il y a Téji Savanier. Est-ce que vous regardez les matchs et est-ce que ce sont des arguments qui peuvent vous séduire ?

Quand je ne joue pas, ce que j'ai à faire, c'est regarder des matchs. De Premier League, de Ligue 1. Je regarde beaucoup Montpellier, je regarde beaucoup Sainté, beaucoup Marseille, je regarde surtout mes anciens clubs. En ce moment, Montpellier est un peu dans le dur. Il y a eu une grosse grosse période où ils ont été très forts. Là, ils essaient de remonter un peu. Et c'est vrai que de revoir Montpellier, surtout à la maison, la Mosson... Récemment, j'étais chez moi, je regardais les photos. Les photos quand je suis arrivé à la Mosson, que j'avais la tête levée. Je me suis remémoré ce moment là. Et me revoir ici ? Je me dis : pourquoi pas ? De toute façon, le jour où je me suis retrouvé sur la pelouse de la Mosson, j'ai senti quelque chose. Et je l'ai toujours en moi.

Vous avez noué des liens affectifs dans plusieurs clubs : que représente la Paillade et où placez-vous Montpellier ?

C'est là où j'ai grandi, c'est là où je me suis fait. C'est là où j'ai connu mes premières émotions, que ce soit de 14 à 24 ans, parce que je suis resté quand même dix ans à Montpellier. C'est dans le cœur. Et j'ai toujours dit que Montpellier était toujours là. Après, c'est vrai que j'ai signé à Marseille. Je pense que pour tout joueur de foot, jouer à l'OM, c'est extraordinaire. C'est incroyable de porter le maillot de l'OM. C'est un club historique. Puis après, j'ai connu Saint-Etienne. J'y ai joué seulement deux ans, mais j'avais l'impression d'y jouer depuis dix ans. J'ai été bien accueilli. Pourtant, la première année, j'étais prêté. J'appartenais à Marseille. On sait que Sainté et Marseille ne sont pas trop en accord, mais j'ai été accepté de suite. Ils ont vu que j'étais quelqu'un de bien et que je donnais tout sur le terrain, peu importe si j'appartenais à Marseille ou pas. Sainté, c'est donc une place particulière, parce que j'ai fait de belles années, même si la première année a été un peu difficile collectivement. Mais la deuxième fois, avec un groupe extraordinaire, je me suis régalé, dans le vestiaire. Le coach, tout le monde, même les supporters et les gens autour, ce sont de belles années, donc je suis content, content d'avoir joué à Sainté, à Marseille et à Montpellier. Pour moi, tout est parfait. Tout est nickel.

La communion avec les supporters de Montpellier, place de la Comédie, en 2012 © Maxppp - Alexandre Dimoud

Montpellier fête cette année un bel anniversaire : les dix ans du titre de champion de France. Quels souvenirs en avez-vous ?

Là, j'ai des frissons (rires) ! Je pense au dernier match à la Mosson, contre Lille, où si on gagne, quoi qu'il arrive, on jouait la Ligue des champions. Et ensuite, si on faisait match nul à Auxerre, on été champion. Face à Lille, ça fait 0-0, on récupère le ballon, ballon long sur Giroud, Giroud qui fait passe en retrait. Et c'est Karim qui marque à la dernière minute. Vous ne pouvez pas imaginer l'explosion qu'il y a eu. J'avais l'impression que toute la ville avait explosé parce que sur la comédie, c'était blindé. Le but de Karim, il est exceptionnel. Je pense que c'est le but de l'histoire de Montpellier. C'est comme si c'était ce but qui avait donné le titre. Parce qu'après, on allait à Auxerre et il suffisait juste d'un match nul pour pour être champion. Etre à 0-0 et marquer à la dernière minute, c'est le rêve ! De faire gagner, et le fait d'être pratiquement champion, surtout à domicile. Pour moi, ce match là... il donne des frissons.

Est-ce la plus grande émotion de votre carrière ?

Oui, comme j'ai dit, le titre de champion de France avec Montpellier, là où tu es formé, avec des joueurs avec qui tu as grandi, c'est incroyable. Surtout que personne ne s'y attendait. On est champion de France avec Montpellier en 2012, et c'est là où Paris commence un peu à avoir des grands joueurs. Il y avait l'OM, il y avait tout le monde, donc ce qu'on a fait, c'était incroyable.

Je crois savoir qu'il y en a un qui s'y attendait... le directeur du centre de formation, n'est-ce pas ?

(Rires). Oui, c'est vrai. Quand on arrive à 14 ans chez les soeurs, à Montpellier, il fait une réunion. Il dit devant tout le monde : vous allez voir, dans quelques années, vous allez jouer la Ligue des champions et vous allez faire de belles choses ! On avait juste 14 ans, alors on ne pouvait pas l'imaginer. Mais il ne s'est pas trompé, parce qu'au final, on gagne la Coupe Gambardella. Et quelques années après, on est champions. Et de notre génération, on est huit ou dix à devenir pros. 8 10 à être devenus pro. C'est énorme, énorme. Serge Delmas, il avait eu l'œil, quand même (rires).

Rémy Cabella face à l'AC Ajaccio, en février 2012 © Maxppp - Michel Pieyre

