Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne était aussi en forme au micro ce mercredi que sur le terrain ses dernières semaines. Au menu : le claquage de Printant, son avenir en Vert et la possible finale européenne de Marseille à Lyon.

Montpellier-ASSE (35e journée), un match charnière dans la lutte à l'Europe puisque l'ASSE est 6e avec un point de retard sur la 5e place. Une rencontre spéciale pour certains membres du club comme Jean-Louis Gasset mais aussi pour Rémy Cabella, champion de France avec les Héraultais en 2012. Le milieu de terrain en pleine forme sur le terrain depuis plusieurs semaines. Il l'a également été en conférence de presse ce mercredi.

"Il a failli avoir une crise cardiaque !"

On commence à être habitué à son sourire communicatif qui fait de lui l'une des figures médiatiques de cette saison des Verts. Sur le terrain il ne se refuse rien comme face à Troyes lorsqu'il tente un lob au lieu de garder le ballon alors que le match est en jeu. Une action qui a fait trembler l'adjoint Ghislain Printant : "J'ai appris qu'il a failli avoir une crise cardiaque à ce moment là. De tout façon j'ai l'habitude. Je sais que quand j'ai le ballon il a peur surtout vers la fin... Je crois qu'il s'est claqué le mollet à cause de ça... C'est vrai ! Il boite !"

Pas de supporters, pas de buts

Quand il s'agit d'expliquer la prestation moyenne des Verts contre Troyes, il l'explique par le fait qu'en première période, l'ASSE attaquait vers le kop sud, à huis clos, sans supporters : "On s'est dit, on ne va pas marquer parcequ'on ne sait pas qui regarder ! On s'est dit qu'on allait attendre un peu... Même Troyes a marqué face aux supporters... Ils ont pensé comme nous !"

En Vert la saison prochaine ? "Ils auront mon oui"

Auprès des supporters Cabella fait l'unanimité. Alors sera-t-il Vert la saison prochaine ? L'ASSE va-t-elle l'acheter à Marseille dans les prochaines semaines ? "Si Saint-Etienne fait le maximum pour m'avoir, ils auront mon "oui". Ils savent que je suis bien ici !" répond le joueur prêté par l'OM qui a tout compris également à la rivalité entre les Verts et Lyon. La preuve quand on l'interroge sur une possible finale de Ligue Europa de Marseille au Parc OL dans 3 semaines. "Je sais que les supporters marseillais ont envie de casser le stade en finale. Les supporters stéphanois seront d'accord pour que Marseille retourne le Parc OL !"

Une phrase qui a mis le feu aux réseaux sociaux mais qui va donner encore plus envie aux supporters de voir Cabella prolonger son aventure en Vert.