Rémy Cabella (Lille) : "J'espère un jour discuter avec Laurent Nicollin, en privé"

Deux fois décisifs au match aller, Rémy Cabella a remis le couvert, ce dimanche, face à son club formateur de Montpellier. Cette fois, un sixième but et une septième offrande. Et comme au mois de septembre, Rémy Caebella n'a pas hésité à célébrer, sur la pelouse de Pierre Mauroy. De quoi raviver la colère de certains supporters pailladins, déjà refroidis par l'attitude et le chambrage de l'excentrique milieu offensif, à la Mosson.

A la sortie du vestiaire, celui qui n'a pas digéré que Montpellier n'ait pas souhait le conserver, à l'issue de son dernier bail, s'est exprimé. D'abord, sur l'engagement de certains joueurs pailladins comme Jordan Ferri et Téji Savanier, ce dimanche : "Un traitement de faveur ? Non, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas le seul match où je prends des coups. Après, je les connais (sourire). Moi, tant que ça reste sur le terrain, ça ne me dérange pas. L'agressivité fait partie du jeu. En dehors, on se dit bonjour".

Ensuite, Rémy Cabella a expliqué sa célébration : "Je la fais tout le temps (...) Montpellier, je n'oublie pas, ça reste dans mon coeur, même s'il s'est passé quelque chose" a indiqué le jeune trentenaire.

Avant d'ajouter : "Un jour, j'espère en discuter avec Laurent (Nicollin), parce que je l'ai dans le coeur. Il y a ce petit manque, on n'a pas pu discuter. J'espère, un jour, en discuter avec Laurent, pas en public, parce que ça sert à rien et je ne suis pas comme ça. On règle d'abord les choses en privé, tranquillement. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose, parce que c'est Montpellier, et que j'oublie pas d'où je viens, quand même. Après, j'appartiens à Lille, je porte un maillot. Quand je suis sur un terrain, je me donne à 100.000%, je fais tout pour gagner. Surtout qu'on a des objectifs pour la fin de saison".