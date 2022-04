Rémy Cabella : une première très attendue avec le Montpellier Hérault

Rémy Cabella a inscrit quatre buts et six passes décisives, cette saison, en 16 matchs avec Krasnodar

Le staff héraultais ne prévoit pas d'emmener Rémy Cabella au Vélodrome, ce dimanche, pour la 31ème journée de Ligue 1. Son contrat signé ce mercredi, sa réathlétisation achevée, le joueur doit désormais se fondre dans le groupe héraultais. Son dernier match dans le championnat russe, au cours duquel il avait inscrit un but et délivré une passe décisive, remonte au 27 novembre 2021, avant la trêve, une blessure au mollet et la résiliation de contrat avec Krasnodar.

Le milieu offensif, que le staff est très heureux d'accueillir, doit donc désormais retrouver des repères, du rythme, et créer des automatismes avec ses nouveaux partenaires.

Un garçon utilisable dans différents schémas et à plusieurs postes, dont la présence doit accroître la concurrence, rebooster la fin de saison, et qui devrait postuler à une place parmi les dix-huit pour la réception de Reims, le dimanche 17 avril, à la Mosson.

Il restera alors sept matchs avant la fin du championnat, et avant de décider si l'aventure se prolonge. C'est en tous cas une volonté commune, mais les deux parties ont souhaité se donner un peu de temps, afin de confirmer que l'alchimie opère, que l'ancien champion de France retrouve son niveau, que le staff en est satisfait et que l'homme de 32 ans se plaît sous les couleurs qui l'ont révélé, en 2012.