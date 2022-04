Rémy Cabella revient à Montpellier, dix ans après le titre du MHSC

Dix ans après le titre, un champion de France est de retour au MHSC ! Tout un symbole, mais pas une surprise ! Le mois dernier, en effet, Rémy Cabella nous confiait n'avoir jamais oublié la Paillade, et même avoir toujours envisagé d'y finir sa carrière. L'ancien milieu offensif et attaquant du Montpellier Hérault en avait même discuté avec Younès Belhanda, Benjamin Stambouli et Jonas Martin (en fin de contrat à Rennes), il y a quelques années.

Il est donc le premier. A 32 ans, alors que son contrat avec Krasnodar a été résilié d'un commun accord suite à la guerre menée par la Russie en Ukraine, la FIFA a autorisé les joueurs étrangers du championnat ukrainien à finir la saison ailleurs, et c'est donc à la Paillade que Rémy Cabella a choisi de poser ses valises.

L'ex international français (quatre sélections sous Didier Deschamps en 2014) aurait pourtant pu prétendre à un contrat plus juteux, car s'il avait exclu les offres venues du Golfe, le joueur corse avait aussi été approché par l'Olympiakos, en Grèce, par au moins deux formations de Serie A, mais aussi par Lille et le FC Nantes, en France.

Le premier champion de France 2012 à rentrer au bercail

Seulement, si le garçon qui compte une vingtaine de matchs de coupe d'Europe est un compétiteur, il est aussi un affectif. Attaché à l'AS Saint-Etienne, notamment, où il a passé deux saisons après avoir joué pour l'Olympique de Marseille, le natif d'Ajaccio avait d'ailleurs affirmé qu'il se tenait prêt à donner un coup de main aux Verts, en cas de besoin, dans la lutte pour le maintien. Une main tendue qui n'a pas été saisie par les dirigeants de Sainté.

Dans le même temps, sans trop parler ni se précipiter, l'état-major héraultais s'est activé. Alors qu'elle avait Rémy Cabella sous la main, puisqu'il soignait une blessure au mollet à Montpellier, la direction sportive héraultaise a d'abord proposé à l'intéressé de s'entraîner avec le groupe d'Olivier Dall'Oglio, ce que le coach avait bien sûr validé.

Dans 100% Paillade, récemment, notre consultant Benjamin Psaume avait d'ailleurs indiqué que cette donnée pouvait faire pencher la balance du bon côté. Puis Laurent Nicollin, appuyé par Bruno Carotti et Michel Mézy est ensuite entré dans le vif du sujet. Et le coeur de Rémy Cabella n'a pas mis longtemps à chavirer, même s'il avait d'abord laissé entendre qu'il patienterait jusqu'à l'été, avant de se décider.

Le coeur a parlé

La volonté du club de construire une équipe compétitive, sa famille et ses proches à proximité, le nouveau stade à l'horizon, une région à laquelle il est très attaché, mais surtout un club et un stade théâtres de ses premières émotions, ont été des arguments de poids pour convaincre Cabella de resigner là où il s'est révélé.

Un mois après son anniversaire et pour les dix ans du titre de champion qu'il a décroché avec le MHSC, Rémy Cabella va donc relancer un compteur arrêté à 240 matchs en Ligue 1, pour 50 buts et 34 passes décisives. Il n'est pas exclu, d'ailleurs que l'ancien olympien soit du voyage à Marseille, au moins dans le groupe, ce dimanche, alors qu'il pourrait jouer son premier à domicile contre Reims, le 17 avril.

Un beau cadeau d'anniversaire pour Montpellier

Enfin, ce premier gros coup, qui fait suite à plusieurs signatures et prolongations, pourrait donner envier à Téji Savanier de prolonger à Montpellier. Le capitaine, dont le contrat actuel se termine en juin 2023, n'a pour l'heure pas souhaité se précipiter. Mais si l'envie est forte, chez lui, de poursuivre l'aventure avec son club, le meneur de jeu souhaiterait cependant être certain d'évoluer dans une équipe solide et ambitieuse, la saison prochaine, au moment où il ferait sans doute un sacrifice sur le plan sportif et financier.

L'arrivée de son ainé, couplée aux récentes signatures et prolongations, pourrait donc le rassurer. Cependant, si Téji Savanier devait finalement renoncer à une prolongation, et s'il devait s'envoler vers une nouvelle destination dans les prochains mois, la signature de Rémy Cabella atténuerait sans doute la déception, chez une partie des supporters.