Rémy Vercoutre : "J'ai toujours dit que mon dernier club serait le SM Caen."

A 37 ans, Rémy Vercoutre garde les buts de la meilleure défense de ce début de championnat de Ligue 1. Mis au repos pour le match amical contre Quevilly-Rouen-Métropole, il revient sur les performances de son équipe. Quant à son avenir : "je ne sais pas ce qu'il va se passer."

Rémy Vercoutre, vous n'avez pas joué le match amical face à Quevilly-Rouen-Métropole (0-2). Vous aimez laisser votre place dans les buts en cours de saison?

On n'aime pas ne pas jouer. On préfère être sur le terrain. La vérité, c'est que la manière de gérer du coach est un peu différente cette année dans la mesure où Julien Féret est au repos, Damien Da Silva aussi et moi-même. Il faut aussi préparer les éventuelles défections des uns et des autres donc il faut donner du temps de jeu à tout le monde. il faut savoir être un petit peu partageur. En faisant ça, on prépare aussi les matchs de Coupe qui vont arriver.

Pour un gardien, c'est encore plus difficile de céder sa place?

J'ai envie de tout jouer. Si ça ne tenait qu'à moi je jouerais toutes les compétitions. Je jouerais tous les matchs. Mais il faut s'astreindre aussi aux choix de l'entraîneur et puis parfois il y a des méformes, il y a des blessures. L'an dernier j'ai été blessé malheureusement et ça a donné la chance à Paul (Reulet) éventuellement d'avoir du temps de jeu, à Matthieu Dreyer aussi. Malheureusement pour eux derrière j'ai repris ma place mais heureusement pour moi. C'est comme cela. C'est le football. La place de gardien de but est parfois ingrate.

Cette saison, au bout de huit journées le SM Caen n'a encaissé que quatre buts et possède la meilleure défense de Ligue 1. Même si c'est symbolique, cela doit faire plaisir?

C'est vrai qu'aujourd'hui on a des temps de passage assez intéressant, que ce soit défensivement ou au niveau des points qu'on a réussi à engranger. C'est vachement intéressant mais ça nous aide juste à avoir un peu plus de confiance pour les matchs d'après qui seront à mon sens certainement beaucoup plus difficile que ce qu'on a eu. On est assez fier de ce début de championnat mais ce n'est pas en regardant derrière qu'on va pouvoir continuer sur le même chemin donc il faut s'atteler à garder le même niveau.

Vous êtes l'un des gardiens les moins sollicités sur ce début de saison en Ligue 1. Par rapport à l'année dernière, c'est un gros changement? Comment percevez-vous ce bloc défensif caennais?

C'est forcément une bonne chose. J'ai toujours dit qu'une bonne saison passerait forcément par une bonne défense. On l'a vu l'an dernier. En encaissant autant de buts (65), on ne pouvait pas prétendre à grand chose. On a su rectifier le tir jusqu'à présent. Je le répète mais il faut que ça dure. Il y aura quelques montagnes à gravir donc il va falloir garder le cap parce qu'il y aura forcément des complications à l'avenir.

Une cinquième place au classement, une meilleure défense de Ligue 1 et pourtant on a l'impression que le SM Caen attire toujours aussi peu l'attention au niveau national?

Oui, c'est bien, tant mieux. Tant mieux parce qu'on nous laisse faire notre bonhomme de chemin. Au moins on peut travailler dans la sérénité et la tranquillité. On n'attire pas la lumière et cela nous permet d'avancer masqué.

Pourtant, même en finissant 7e il y a deux saisons, le SM Caen a toujours cette difficulté d'exister autant qu'un club comme Guingamp par exemple?

Je pense que le club se développe. Ces dernières années, le club n'a pas attendu d'avoir des bonnes ou des mauvaises places en Ligue 1 pour gravir certains échelons en terme de structures, en terme de personnels. Le projet est en avance par rapport à ce qui a été annoncé. Il avance, l'important c'est de répéter les maintiens en Ligue 1 pour pouvoir franchir une étape supplémentaire notamment en terme de recrutement et de budgets dans les années prochaines. C'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser ce maintien qui a été l'an dernier dans la douleur mais qui permet aussi au club de s’asseoir gentiment en Ligue 1 et de pouvoir avoir un regard un peu plus serein sur l'avenir.

Le prochain adversaire du SM Caen sera le SCO D'Angers, une équipe qui au vue de ses performances devrait être mieux classée?

Angers est une très belle équipe qui va nous poser encore énormément de problème. C'est une équipe qui ne nous réussi pas très bien. Ces dernières saisons, on n'a pas pris beaucoup de points face à eux. C'est une équipe très compacte, très physique avec un Mangani qui organise très bien leur jeu offensif. On sait à quoi s'en tenir. ca va être une partie encore engagée, difficile mais on sera à la maison et puis avec le plein de confiance donc j'espère que ça suffira pour passer encore cet écueil-là.

C'est votre dernière année de contrat, vous avez 37 ans. On a du mal à imaginer que cela pourrait être votre dernière saison. Est ce que vous y réfléchissez déjà?

Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Posez la question à Xavier Gravelaine, à Alain Cavéglia ou au président Fortin. Ils ont peut-être envie de me prolonger. Pour l'instant, ce n'est pas le cas mais on verra. On y répondra en tant et en heure.

Vous, vous avez envie quoiqu'il arrive de terminer votre carrière au SM Caen?

Ah oui. J'ai toujours dit que mon dernier club serait le Stade Malherbe donc on verra comment ça va se dérouler.

