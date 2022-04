Rémy Vercoutre (Lyon) : "Louis Nicollin avait gagné le coeur de mes parents"

Ancien joueur du MHSC, puis de Lyon, Strasbourg et Caen, Rémy Vercoutre est aujourd'hui entraîneur des portiers de l'OL, en Ligue 1. A la veille de la 34ème journée, il évoque pour France Bleu Hérault sur son arrivée à la Paillade, et livre son regard sur le match et les gardiens héraultais.

Votre carrière, vous l'avez démarrée à Montpellier, sous les ordres de Michel Mézy : l'un des visages que vous croiserez avec plaisir, ce samedi ?

Michel Mézy ? Il m'a tiré les oreilles, quelques fois. A l'époque, j'étais un très jeune joueur, un très jeune gardien. J'ai pu compter sur son soutien. J'ai eu des moments pas toujours faciles, mais j'avais la chance de compter sur un entraîneur qui m'appréciait et sur un club très familial, qui aimait ses jeunes joueurs. C'était donc assez fantastique d'avoir le pied à l'étrier dans de telles conditions.

Grâce à qui ou grâce à quoi avez vous débarqué à Montpellier, en 1997 ?

A la base de tout ça, c'est Ghislain Printant et Monsieur Bonnet, directeur du centre de formation à l'époque, qui m'ont recruté. J'étais sous contrat, j'avais quinze ans et j'étais en équipe de France, mais je jouais à Dunkerque, qui à l'époque est tombé en National et a perdu le statut pro. Et Montpellier cherchait un jeune gardien pour éventuellement devenir professionnel deux ou trois ans après. Ce sont ces deux personnes qui ont énormément compté pour moi. Le président Nicollin a rencontré mes parents. Et pour la petite anecdote, il leur a dit : "je ne sais pas s'il deviendra pro, mais en venant chez moi, il aura le baccalauréat". En disant ça, il avait gagné le coeur de mon papa et de ma maman. Ils m'ont mis tout de suite là-bas pour emboîter une carrière professionnelle, mais surtout pour avoir le baccalauréat.

Et vous l'avez eu ?

Et je l'ai eu. Et le président Nicollin, comme toujours avec beaucoup d'humanité et de coeur, le jour où j'ai signé pro, il n'a pas appelé mes parents, mais le jour où j'ai eu le baccalauréat, il a appelé ma maman pour lui dire : vous avez vu madame, je vous avais promis qu'il l'aurait et il l'a eu !

Je l'ai eu, il y a quelques temps. J'ai fait un tournoi près de Lyon, j'avais invité l'équipe de Lyon, il avait dormi à la maison. Il s'était présenté à moi, il m'avait dit : tu sais de qui je suis le fils ? On avait bien discuté, c'était vraiment sympa.

Vous retrouverez en revanche un ancien partenaire : Jordan Ferri, qui a débuté en Ligue 1 à Lyon, alors que vous gardiez la cage ?

C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on a encore quelques contacts. C'était un joueur atypique. A Lyon, il était celui qui récupérait les ballons, qui avait le rôle ingrat. Alors qu'à Lyon, on aime le beau le jeu, on aime faire des passes, marquer des buts. Lui, il était voué à faire autre chose, avec ce rôle de sentinelle, de récupérateur. Et il a bien évolué, parce que là, je sors de la vidéo, on les a regardés un petit peu, et Jo est quand même le dépositaire du jeu de Montpellier. Il y est pour beaucoup dans la manière de jouer, de ressortir les ballons. Il était chez nous quelqu'un de très apprécié, qu'on a vu émerger et qui a su faire son trou au milieu de joueurs très talentueux et je suis très content pour lui.

Les deux équipes sont en difficulté, c'est un match important, d'autant que Lyon vise toujours l'Europe, n'est-ce pas ?

Oui, on sort d'une défaite à Brest qui nous a fait énormément de mal. On a à coeur de renouer avec la victoire (contre Montpellier) pour pouvoir espérer encore dans la course à l'Europe. Après, on connaît cette équipe de Montpellier, et on a en tête l'historique face à cette équipe. Je suis bien placé pour le savoir. Je sais que c'est un match qui compte énormément pour Laurent Nicollin et pour le club. Ils aiment venir embêter Lyon. On sera prêt, on va tâcher de faire ce qu'il faut pour l'emporter. Mais on sait que ce sera compliqué.

Vous connaissez, en effet, la relation étroite et fraternelle entre Lyon et Montpellier.

Oui, parce que le président (Louis Nicollin) était un grand supporter de l'OL, lyonnais lui-même, il allait dans les traves de Gerland, à l'époque. Et forcément, quand il est devenu président de Montpellier, il faisait un point d'honneur à gagner contre Lyon. Il y a donc de la proximité entre la famille Nicollin et le président Aulas. Mais vous le savez, on est dans le monde professionnel, et une fois que le coup de sifflet sera donné, il n'y aura plus d'amitié pendant 90 minutes.

Vous avez un super gardien à Lyon, mais quel regard portez-vous sur celui du MHSC, Jonas Omlin ?

J'étais là, le jour où il est arrivé ! J'étais venu passé quelques jours dans le sud de France, et j'ai vu Jonas Omlin débarquer, dans le même hôtel que celui où je me trouvais ce jour-là. On a discuté. Il était très heureux. Et c'était un gros soulagement pour Michel Der Zakarian de le voir arriver. J'aime beaucoup, c'est un gardien qui est dynamique, qui prend des risques dans son jeu au pied. Il est souvent sous pression dans la ressortie de balle, et je trouve qu'il s'en sort très, très bien. Il a beaucoup de responsabilités dans la construction du jeu. Ca n'enlève pas qu'il est décisif, qu'il fait beaucoup d'arrêts. J'ai vu passer des stats. C'est une équipe qui subit énormément de frappes, et pourtant, ce n'est pas la dernière défense, cela veut dire qu'il y est pour beaucoup. Il est omniprésent. Le seul point négatif, c'est que je le trouve un peu blessé, trop souvent à mon goût. C'est ce sur quoi il doit influer. Pour le reste, je lui trouve énormément de qualités. Un bon jeu aérien, autoritaire, beaucoup de caractère. Ca me plaît beaucoup.

A Montpellier, Dimitry Bertaud est numéro deux. Vous l'avez été. Est-il plus compliqué, avec ce costume, de convaincre qu'on peut devenir numéro un dans son club ?

D'abord, je souligne quand même que Montpellier est une machine à fabriquer des gardiens. Numéro deux, vous devez sans cesse vous mettre en valeur, pour avoir un peu de temps de jeu, pour faire en sorte qu'on pense à vous quand le numéro un pourrait partir. Ce garçon, je crois qu'il est en progression. Je l'ai vu jouer en début de saison, il m'a fait forte impression. Quand il a été en sélection nationale aussi. Je lui trouve énormément de qualités. Et puis, j'entends sans cesse ce débat sur la taille, sur le fait d'être proche des deux mètres pour jouer. Vous savez, moi j'en ai un de 1m84 dans la cage, et il est bondissant. Alors je lui souhaite de faire la même carrière. Je ne trouve pas ça rédhibitoire, au contraire. J'aime beaucoup ce gardien, c'est un jeune. Et si Jean-Yves Hours a estimé qu'il en avait le potentiel, je lui souhaite tout le bonheur et qu'il fasse une belle et longue carrière comme titulaire.