Rencontre avec Perle Morroni, arrière gauche de l'équipe féminine du PSG

Première radio pour Perle Morroni ce Mardi 19 Janvier sur France Bleu Paris. Invitée de 100% PSG, le mag' (dont vous pouvez réécouter l'émission), nous en avons profiter pour faire plus ample connaissance avec la joueuse. Arrière gauche du PSG et buteuse en sélection nationale, Perle Morroni se confie sur sa carrière.

Si elle n'est pas parisienne de naissance (elle est de Montpellier), le PSG était, depuis toute petite, son club de prédilection. "Quand j'ai porté le maillot, vraiment, c'était mon rêve qui était réalisé". Un rêve qui commence par un tournoi à ses 12 ans avec le PSG. Quelques années plus tard, elle rejoint le Pôle France féminin de football à Clairefontaine, elle passe un coup de fil à l'équipe parisienne et leur annonce son arrivée. Elle est prise. Aussi simple que ça.

Si on la connait aujourd'hui comme arrière gauche du PSG Féminin, ca n'a pas toujours été le cas. Son début de carrière, c'était attaquante, toujours à gauche cela dit. Et c'est en un peu plus tard qu'elle prend sa position actuelle, un peu à contre cœur : "J'ai appris à défendre et à aimer défendre. [...] A force, j'ai aimé".

Parmi ses références, elle cite Ronaldhino, Verrati ("un très grand joueur et à chaque fois qu'il est sur le terrain on voit qu'il fait la différence"). Autre grand joueur : Ronaldo, dont elle dit qu'il est, pour elle, un "exemple de travail, de mental". Un mental qu'elle a développé de son côté avec le temps, malgré les blessures et les mises sur le banc.

Un mot aussi sur le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui depuis quelques temps dirige aussi l'équipe féminine : "Ca se passe très bien avec Leonardo, il est souvent là, il vient souvent nous voir et nous parler, ca nous donne beaucoup de force, on sait qu'il est derrière nous, ca fait plaisir". Du côté de l'équipe masculine elle félicite le travail de Tuchel mais salue l'arrivée de Pochettino, invoquant un possible besoin de changement pour ses alter ego masculins.