VIDÉO - Rencontre avec Timothée Kolodziejczak, défenseur de l'AS Saint-Étienne

Vendredi soir, l'ASSE se déplace à Nice pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Qui dit OGC Nice aujourd'hui à Saint-Etienne dit Timothée Kolodziejczak, l'ancien Niçois aujourd'hui chez les Verts. France Bleu Saint-Étienne Loire a rencontré "Kolo" à L'Étrat. Retour sur ce moment privilégié où le défenseur, originaire du Nord de la France, nous parle de son arrivée dans le Forez, du Mexique, de son parcours ou encore de ses ambitions.

Comment vous sentez-vous après la défaite à Bordeaux, la défense décimée, et le report de la rencontre contre Marseille ?

Frustrés. On voulait se tourner vers Marseille. Après, vu ce qui se passe dans le pays, les autorités n'ont pas pris le risque. C'est normal. Le football passe au second plan.

Un autre prétendant à l'Europe, Lille, a joué ce weekend. Ce n'est pas très équitable ?

Les autorités ont du juger qu'il y avait moins de risques. Il faudra s'adapter. Marseille (reporté au mercredi 16 janvier) sera un match à haut risque. Les Marseillais vont venir avec leurs supporters. Il faudra faire avec.

Vous retournez à Nice, vendredi soir, où vous avez joué deux saisons. Vous êtes dans quel état d'esprit ?

C'est particulier pour moi. C'est la première année où je reviens jouer à Nice. J'ai aimé cette ville où j'ai passé deux belles années. C'est un plaisir d'y revenir. Je vais retrouver des amis. Et puis, c'est un bon match à jouer. Je suis heureux de revenir là-bas.

Comment vous vous sentez à Saint-Étienne ?

Je me sens bien. Les gens sont attachants ici. Saint-Etienne me fait penser à ma région, à Lens. Ça me fait du bien. C'est comme un retour aux sources. Les gens ont l'amour du maillot. Il faut tout donné. C'est un club historique aussi avec un grand coach et qui a fait venir de grands joueurs. Moi je crois au destin. Ici, ça me fait revenir à mes valeurs, quand j'étais jeune, par rapport à mon grand-père.

Où voyez-vous votre avenir ?

Je me donne à 100% sur le terrain. Après s'il faut rester, ce sera avec grand plaisir, si le club veut m'acheter. Tout peut se passer. Je peux aussi retourner au Mexique. Pour l'instant, je n'y pense pas. J'espère qu'à la fin de la saison on aura atteint nos objectifs. Après l'équipe de France, tout joueur y pense un peu. Mais d'abord, je souhaite faire une bonne saison avec Sainté.

On vous sent très attaché au Mexique où vous étiez avant de revenir en France ?

Je suis attaché à ce pays. J'ai fait de belles rencontres. Humainement, ça a été une de mes plus belles expériences. J'y retourne d'ailleurs à Noël. Après, au niveau footballistique, je n'entrais pas dans les plans du coach. C'était dur à accepter. J'ai eu la chance de revenir ici. On verra à la fin de la saison.

Qu'est-ce que vous faites en dehors du foot dans la vie ?

Cette saison, c'est maison, canapé, Netflix. Je regarde des séries. Pendant un an et demi, je n'ai pas joué et là j’enchaîne les matchs. Parfois, je vais voir des potes à Lyon. Oui ! Je n'ai pas honte de le dire. J'ai des copains à Lyon que j'ai rencontré quand je jouais à l'OL. J'ai passé de bons moments et rencontré des amis qui viennent me voir jouer à Geoffroy Guichard. Après je n'ai jamais critiqué qui que ce soit. Si certains parlent dans mon dos, ça ne m'affecte pas.

Quelles sont vos ambitions cette saison ?

On a des objectifs élevés cette année. On doit terminer parmi les cinq premiers. C'est la place de l'équipe. Le club a mis les moyens pour ça. A domicile, ça se passe bien. On a de bons résultats. Maintenant, il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur. Vu l'effectif qu'on a, on se doit de jouer la Ligue Europa. J'espère juste qu'on aura moins de pépins physiques en deuxième partie de saison.

Vous avez connu Raphaël Varane à Lens. Quel souvenir gardez-vous du vice-capitaine des Bleus ?

On s'est connu, je jouais en moins de 13 ans et lui en benjamin. C'est un garçon qui a du talent. Il bosse. Il ne doit sa réussite à personne. On peut être déçus de sa 7ème place pour lui. Après, on sait bien que le Ballon d'or c'est pour les attaquants. Les défenseurs sont moins mis en avant. Raphaël, il a gagné trois fois la Ligue des Champions, il est champion du monde. Il n'a pas besoin de ça non plus. C'est un des meilleurs défenseurs du monde.

Qui sont vos amis dans le vestiaire ?

Tout le monde et j'emmerde tout le monde, dès le matin quand j'arrive. Je dois dire que je me sens bien donc je parle à tout le monde et j’embête tout le monde. C'est ma personnalité. C'est rare en plus dans une équipe que tout le monde s'entende avec tout le monde. Il n'y a pas un joueur vers qui je ne vais pas. On est une bande de potes qui donne tout sur le terrain et c'est sincère.

Vous avez joué tous les matchs depuis le début de saison sauf la coupe de la Ligue. Vous préférez jouer dans l'axe ou à gauche ?

Je m'épanouis à gauche et dans l'axe même si ce sont deux postes différents. Quand vous jouez dans l'axe vous devez plus parler avec celui qui joue à coté de vous, vous devez parler à votre défense, faire remonter le bloc. A gauche, je reprends du plaisir aussi. Mais je préfère l'axe où j'ai joué pendant quatre ans même si, à gauche, j'ai fait deux belles saisons avec Nice et que je reprends plaisir à me projeter devant.

Quand Zlatan se montre élogieux envers Jean-Louis Gasset dans son dernier livre, cela vous étonne ?

Non, humainement, il fait du bien à tout le monde. C'est un type en or. Et puis, il a l'expérience pour lui. Il sait parler différemment à un jeune, comparé à moi qui ai besoin d'être bousculé pour réagir. Et puis, il connait le foot. C'est un deuxième père pour tout le monde. Il a eu une carrière avec Laurent Blanc, en équipe de France et au PSG notamment, qui force le respect.

Dernière question, on aurait pu commencer par ça : comment êtes-vous venu au foot ?

Je faisais de l'athlétisme. Puis il y a eu la Coupe du monde 98. Et comme beaucoup d'enfants, j'ai essayé. Au début, je me suis beaucoup amusé. Je ne pensais pas être professionnel. Puis j'ai continué, je me suis accroché. Et au final ça a donné un Kolo pro. J'ai fait carrière à force de m'accrocher. Et j'en suis fier.