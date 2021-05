"Rendre ce que la vie m'a donné" : Steve Mounié a lancé sa fondation pour aider le Bénin

En plus de compter un attaquant de grand talent, le Stade Brestois s'est, avec Steve Mounié, attaché les services d'un grand Homme. De Brest, l'international administre la fondation qu'il vient de lancer pour financer des actions de développement au Bénin, et notamment l'accès direct à l'eau.

Vous connaissez Steve Mounié le footballeur, sans doute moins Steve Mounié le donateur alors que le Béninois, avec le Stade Brestois ce dimanche pour la 37e journée de Ligue 1, va retrouver Montpellier où il a été formé.

Mounié l'indispensable au Stade Brestois...

Côté pile, les amoureux du Stade Brestois connaissent désormais par coeur celui arrivé peu après le début de la saison actuelle. Lui l'actuel meilleur buteur des Ty Zefs (9 buts), lui le joueur qui a le plus frappé (72 tirs) et le plus cadré (32 tirs) côté brestois. Lui le phare, la tour de contrôle offensive du Stade Brestois avec ses 241 duels aériens remportés (meilleur total de L1 et de très loin devant Ajorque, 2e, et ses 153 duels), lui le premier défenseur de son équipe (64 fautes commises, 3e plus gros total de L1). Lui le battant sur qui le SB29, très fébrile actuellement, va compter très fort pour tenter de valider son maintien définitif à la Mosson.

... Mounié le discret à l'oeuvre pour Parakou

Côté face, dans la discrétion, Steve Mounié est aussi un grand Homme. Pour la première fois, l'international, 24 sélections jusque là avec le Bénin, accepte de parler dans le détail de la fondation Steve Mounié. Une fondation lancée il y a un peu moins d'un an par l'attaquant des Ecureuils, passé à l'action durant le premier confinement lié à la crise sanitaire alors qu'il évolue encore à Huddersfield, en Angleterre. "Depuis mon enfance, j'ai vu des joueurs mener ce genre d'opérations" pose-t-il, "et notamment Didier Drogba qui a toujours été un modèle pour moi" dit-il au sujet de l'Ivoirien.

Je voulais faire comme Didier Drogba

Alors, comme son idole, "je me suis dit que, le jour où j'en aurai la possibilité, j'aimerai faire la même chose pour aider les populations les plus démunies au Bénin". A 26 ans aujourd'hui, aidé par sa maman au Bénin, Steve Mounié murit le projet qui émerge l'an passé. Le natif de Parakou, "même si c'est au centre du pays sur la carte, on parle du Nord du Bénin", vient d'une région pas franchement favorisée, pour ne pas dire plus. Une ville loin de la zone côtière, loin de Cotonou la capitale économique, loin de Porto-Novo la capitale administrative. "De Cotonou, il faut six à huit heures de route vu l'état des routes" détaille l'avant centre des Ecureuils.

Steve Mounié est originaire de Parakou, au Bénin - capture d'écran Google Maps

Il a donc décidé de se relever les manches pour agir "et aider mon peuple". Pour son territoire, il a "trois grands projets". Il y a notamment le tri, le recyclage et la valorisation des déchets en plastique. "C'est un fléau mondial et le Bénin n'est pas épargné. On veut éduquer les populations, ramasser les déchets et les transformer pour créer d'autres matières qui peuvent servir à la population. On peut par exemple créer des toitures, des bancs d'école, etc." Il y a aussi le projet d'ouverture d'un centre pour mettre en valeur la culture du Nord du Bénin. "Il s'agit de la culture bariba" qui se distingue, selon le site de l'ambassade du Bénin au Canada, par une religion traditionnelle basée sur les esprits des ancêtres et les génies. Mais aussi par une musique, également un art, ou encore des habits et des traditions singulières. "On veut montrer au monde entier quelle est la culture du Bénin, la promouvoir et la développer". Mais ces deux axes seront développés dans un second temps.

La fondation Steve Mounié favorise l'accompagnent scolaire de 150 jeunes filles - DR

Ca fait mal quand vous voyez ça

L'urgence, toujours, c'est "l'eau pour tous". Car l'accès direct à l'or bleu est encore loin d'être une réalité pour de nombreuses populations. "Pour l'eau potable, il faut parfois marcher des kilomètres pour aller à la rivière, ou dans un ruisseau. Parfois, elle n'est même pas potable. Des femmes y vont avec des bassines, la couleur de l'eau n'est parfois pas très nette. Ca fait mal quand vous voyez ça..." s'interrompt Steve Mounié. "Là, on se dit que l'opération va changer la vie de bien des gens". Mi-juin, il est d'ailleurs prévu qu'il aille sur place assister à des forages afin d'installer cinq pompes manuelles dans des territoires pas sélectionnées au hasard. "Nous sommes en contact avec le ministère de l'environnement pour les pompes à eau. Il y a des villages cibles sur une liste, qui sont en demande de cela. On les a définis comme ça".

L'accès direct à l'eau potable reste la priorité des priorités pour la fondation Steve Mounié - DR

Steve Mounié sort 30.000€ de sa poche

Pour cette opération, Steve Mounié sort de sa poche "30.000 euros" et peut compter sur un co-financement, du même montant, de l'association MJ pour l'Enfance. Basée à Morlaix et présidée par Michel Jestin, ex président du Stade Brestois, elle finance des projets humanitaires au Bénin et au Togo notamment. Désormais, qui veut peut apporter son écot à l'oeuvre de Steve Mounié via sa fondation. "Mais, qu'il y ait des dons ou pas, les choses seront faites" prévient l'attaquant. "Si des personnes ont bon coeur et souhaitent participer, les dons sont ouverts. Sinon, les choses seront faites quoiqu'il arrive" martèle-t-il, investi d'une mission auprès des siens.

Primordial de rendre ce que la vie m'a donné

"En tant que joueur international, j'ai la chance d'avoir la carrière que j'ai et de pouvoir gagner de l'argent. Pour moi, c'est primordial de rendre ce que la vie m'a donné. _J'espère que le peuple béninois est content_, mais je ne réalise pas trop ce qui est en train d'être fait et j'aime être discret. Oui, les dons sont ouverts mais je ne veux pas en faire de la publicité. J'aimerai juste dire que si vous faîtes un don, ça changera des vies".

Steve Mounié compte déjà 24 sélections avec les Ecureuils du Bénin © AFP - Ozan Kose

Il sera fait citoyen d'honneur de Parakou

Parfois, il mène aussi des opérations ponctuelles, "quand des opportunités se présentent" comme dernièrement grâce à l'entremise de son compatriote Saturnin Allagbé, gardien de but de Dijon. Deux containers viennent ainsi de quitter le port de Brest, le 5 mai. "Avec 188 matelas, des bureaux, des frigos, des armoires, des canapés et du matériel divers à destination d'orphelinats dans le Nord ou le Sud du Bénin, et des centres de santé dans des villages qui seront en demande de ce genre de choses". L'été passé, c'est du matériel contre la pandémie de coronavirus qui a été expédié. 15.000 paires de gants, 2.000 masques, 25 litres de gel hydroalcoolique et des kits de dépistage sont parvenus à Parakou. Une commune qui a décidé de rendre hommage à Steve Mounié. Bientôt, le maire l'a annoncé, il sera fait citoyen d'honneur de la commune.

Steve Mounié : "Pour moi, il est primordial de rendre ce que la vie m'a donné. Je le fais avec cette fondation" Copier