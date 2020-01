René Girard : "J'en ai encore la chaire de poule"

Montpellier, France

Le banc vous a-t-il manqué depuis votre départ de Casablanca ?

RG : Je me suis reposé, mais j'avais encore du jus, donc j'ai remis le couvert. Je cherchais un projet qui m'intéresse. Celui du Paris FC m'a paru être le plus intéressant parmi ceux proposés.

Depuis le titre, il y a eu Lille, Nantes, Casablanca. Avez-vous pris du plaisir ?

RG : A Lille, j'en ai pris dans la foulée. A Nantes, c'était très moyen. Casa, n'en parlons pas. Ça s'est très mal passé, avec un président un peu marginal.

Pourquoi le Paris FC, aujourd'hui ?

RG : J'arrive à un âge où je ne peux pas attendre quinze ans. J'avais envie de replonger, avec un projet qui me convienne. Il y a eu un peu de tout, à l'étranger aussi. Mais c'est dur de s'installer si on ne part pas sur quelque chose de cohérent.

Le PFC, c'est un vrai défi ?

RG : Oui, par le classement, déjà. Le premier défi, c'est de se sortir de là. Après, Paris est un club ambitieux, avec des difficultés à mettre en place quelque chose de cohérent ces derniers temps, mais le président m'a séduit, par ce qu'il voulait faire et me laisser faire. Et ça ne court pas les rues.

Dans quel état avez-vous trouvé l'équipe ?

RG : Paradoxalement, le groupe vit bien, il a fait une super saison sur la précédente. Une envie de se relancer. Des joueurs de qualité. Romain Armand, Jeremy Menez. Il n'y a pas un trou insurmontable. Le maintien est faisable.

L'héraultais Stéphane Gilli reste-t-il dans le staff ?

RG : oui, la chance qu'on a eu, c'est de pouvoir le garder. Il fait l'unanimité ici. Il fait du bon boulot. Il a assuré l'intérim et reste avec nous, avec mon fils et Gérard Bernardet dans le staff.

Un club en difficulté, en Ligue 2, est-ce que ce n'est pas un risque en terme d'image ?

RG : Je ne le vois pas comme ca. Est-ce que j'étais prêt à rester chez moi, aller chercher les journaux, discuter comme un petit vieux le matin ? Ça m'a plu un moment, mais il fallait que je bouge. J'ai pensé que c'était le mieux. Je n 'ai pas grand chose à perdre. D'autres se sont chargés de casser mon image. Ça ne pourra pas être pire. Je suis aujourd'hui au Paris FC sans aucune frustration. J'espère que ca marchera.

Durant le mercato, pourriez-vous être amené à recruter un joueur de Montpellier ?

RG : Avant de prendre Cissé à Angers, on s'est renseigné sur Mathias Suarez. On a pris des infos. Mais il y a aussi l'aspect financier. Il y'a des salaires difficiles à soutenir.

Quel est votre objectif, en Coupe de France ?

RG : La priorité, c'est le maintien. Mais la Coupe de France peut fédérer un groupe. On n'est pa favori. On joue une grosse équipe. Mais le club de Saint-Étienne devra être bon pour nous éliminer.

Quand vous passez Place de la Comédie, l'endroit où vous avez fêté le titre de 2012, ça vous fait quoi, désormais ?

RG : C'est un grand plaisir, même quand je reviens à la Mosson. Les gens n'ont pas oublié. C'est très fort. Je suis Nîmois, vauverdois d'abord, mais j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel avec la Paillade. J'en ai encore la chaire de poule quand j'entends ça (extrait de la remise du trophée).