René Girard nommé entraîneur du Paris FC, en Ligue 2

Montpellier, France

Après l'éviction de Mecha Bazdarevic, en début de semaine, le Paris FC a choisi son nouvel entraîneur. Il s'agit de René Girard, champion de France avec le MHSC en 2012, où il a officié entre 2009 et 2013. Ancien coach également de Nîmes, de l'équipe de France Espoirs ou plus récemment de Lille, Nantes et du Wydad Casablanca, le coach a signé un contrat de six mois, avec deux années supplémentaires automatiques en cas de maintien, selon les informations de Jacques Vendroux pour France Info.

Celui qui vit à Montpellier ne prendra les rennes de l'équipe parisienne qu'à partir de lundi prochain. C'est donc bien Stéphane Gilli, héraultais et adjoint jusque-là de Mecha Bazdarevic, qui officiera samedi en Coupe de France, lors du match entre Fabrègues et le Paris FC. René Girard aura la lourde tâche de sauver le Paris FC, actuellement 19ème de Ligue 2. Il sera accompagné de Gérard Bernardet (adjoint) et de son fils Nicolas Girard (préparateur physique). Ces deux derniers pourraient assister au match de Coupe de France, ce weekend.