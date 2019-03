Rennes-Arsenal | Julien Stéphan : "C'est un moment historique"

Rennes, France

En conférence de presse d'avant-match, le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud et son coach Julien Stéphan ont paru sereins, à la veille de ce qui est sans doute le match le plus important de l'histoire des Rouge et Noir.

Interrogé sur Arsenal, le joueur n'a pas caché être admiratif du club anglais : "C'est un club que je regardais étant petit parce qu'il y a beaucoup de français qui y ont joué. C'est une très grosse équipe en Europe, ils ont un passé qui parle pour eux. Ce jeudi il faudra jouer de la meilleure des façons et surtout ne pas être timoré. Ce serait une erreur de notre part d'être stressés face à cette équipe."

Le coach breton a quant à lui mis l'accent sur l'aspect extraordinaire de ce match pour le Stade Rennais : "C'est un match particulier, un match à part, forcément. Parce que c'est un huitième de finale d'Europa League et aussi parce que c'est un adversaire prestigieux. L'association de ces deux facteurs nous amène à dire que pour nous, pour le club, pour tous ceux qui le suivent au quotidien, c'est un moment historique."

Zeffane toujours incertain

Hamari Traoré suspendu, le poste de latéral droit devrait en théorie être occupé par Mehdi Zeffane, mais l'algérien avait dû sortir sur blessure lors du match contre Marseille. Une décision quant à sa participation au match jeudi doit être prise dans la soirée ce mercredi.

A noter que le héros du match retour contre le Bétis Séville Mbaye Niang est également suspendu pour ce match aller contre Arsenal.

L'engouement des supporters

Le joueur et le coach ont salué l'engouement sans précédent des fans rennais, Julien Stéphan en fait même une clef de son discours auprès de son groupe : "Bien sûr que je m'appuie là-dessus. Ce sont des gens qui nous donnent énormément et quand on reçoit autant, on doit avoir le comportement et les attitudes en conséquence. C'est un support très très important pour les joueurs, et quand on rencontre des équipes de plus en plus forte au fur et à mesure de l'aventure, pour se sublimer on va chercher la force que nous donne le public. Et _pour que le public continue à nous encourager on doit rendre le meilleur de nous-même et c'est ce que font admirablement les joueurs_. C'est pour cela qu'ils sont récompensés et à l'arrivée tout le monde est heureux, tout le monde est content de pouvoir vivre de telles émotions."

Coup d'envoi de la rencontre à 18h55, un match à suivre en intégralité dès 18h05 sur France Bleu Armorique.

