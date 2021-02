Rennes - ASSE : continuer de grandir en Bretagne (25e journée de Ligue 1)

Le match aller le 26 septembre à Geoffroy-Guichard avait accouché d'une réalité brutale pour l'AS Saint-Etienne. Ce jour-là, trois classes (et trois buts à zéro) séparaient les Verts d'un Stade Rennais qui allait pour la première fois de son histoire découvrir la Ligue des Champions.

La plus prestigieuse des compétitions européennes est terminée pour Rennes, éliminée avec aucune victoire, un nul et cinq défaites. Le rythme effréné d'une compétition encore plus resserrée que les autres années a d'ailleurs laissé des traces avec une seule victoire bretonne en huit rencontres entre octobre et décembre.

La stérilité rennaise

On pensait la machine relancée en décembre mais depuis le début de l'année elle cale de nouveau. Une seule victoire à Brest (le 17 janvier) et aucun succès à domicile. "Un petit moins bien ? interroge Claude Puel. Ils sont très haut dans le classement rétorque le manager général des Verts. Ils ont des habitudes de jeu. Comme nous, ils sont éliminés de la Coupe de France (défaite 2-1 à Angers) et on verra qui a le mieux récupéré".

Avec le deuxième meilleur taux de possession à domicile de Ligue 1 (environ 64%) Rennes monopolise le ballon. Mais avec un seul but marqué en championnat sur les trois derniers matchs, ses attaques ne font plus mouche. "Ils ont peut-être un coup de moins bien pour concrétiser concède Claude Puel mais s'ils se retrouvent en haut du classement (5e à 10 points de la 4e place), c'est qu'ils ont eu des périodes fastes et ils ont des joueurs pour faire des différences. Je ne me fais pas de souci pour eux."

Une série à conclure avec des points

De son côté l'AS Saint-Etienne, et malgré l'élimination cruelle en Coupe de France, va mieux. Les Verts restent sur un succès en championnat (1-0 face à Metz) et ont pris sept points sur neuf possibles lors des trois derniers matchs. À Rennes, les Stéphanois concluent une série de cinq matchs en deux semaines. "On jouera crânement notre chance assure Claude Puel. J'espère que l'on produira du jeu et que l'on aura des occasions comme ces derniers temps et qu'on les mettra au fond".

Debuchy de retour

Touché au poumon face à Nantes, Mathieu Debuchy fait son retour à Rennes. Tout comme Jessy Moulin préservé à Sochaux. Avec le retour de son capitaine, Claude Puel va-t-il reconduire sa défense à trois ? Mathieu Debuchy pourrait avoir des difficultés dans ce système avec un rôle de piston droit qui demande beaucoup d'efforts. "Je ne vous dirai pas si Mathieu est compatible avec ce système, cela vous donnerait des indications pour la composition d'équipe" s'amuse le manager des Verts.

Charles Abi et Ryad Boudebouz, touchés à Sochaux ne feront pas le déplacement en Bretagne. Tout comme Romain Hamouma "touché à un tendon et absent plusieurs semaines". Panos Retsos lui est encore trop juste et a été laissé à disposition de l'équipe réserve pour affronter la réserve de l'Olympique de Marseille ce samedi. Yvan Neyou est lui aussi forfait.