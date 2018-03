Saint-Étienne, France

L'ASSE affronte ce samedi soir une équipe rennaise qui reste sur quatre matchs sans défaite, dont 3 victoires. Dans le cercle des équipes qui prétendent aux 5e et 6e places du championnat, ce sont pour l'instant les Bretons qui mènent la danse avec 41 points au compteur, soit 6 de plus que l'ASSE, 13e au classement.

Les Verts ne s'y trompent d'ailleurs pas et tiennent cette équipe du Stade Rennais en haute estime. Yann M'Vila donne même des noms : "les résultats du Stade Rennais ne m'étonnent pas, il y a un homme fort, Wahbi Khazri que j'ai connu à Sunderland, s'il joue au milieu, bien sûr, je vais essayer de l'empêcher de jouer, s'il est devant, on a ce qu'il faut derrière pour le bloquer."

Ils ne seront pas loin de l'Europe

De son côté, Jean-Louis Gasset a beau être fier des victoires obtenues à Amiens et Angers, du match nul arraché à Lyon, il sait que le déplacement à Rennes sera difficile. Il va s'adapter tactiquement : "le fait de jouer à l'extérieur va changer la donne au niveau de notre jeu, on n'est pas obligé de se jeter d'entrée dans l'arène pour aller chercher les trois points, on peut aussi être un peu plus patients."

Lorsque l'on demande au coach qui est favori pour terminer à cette 5e place, il voit les Bretons bien placés dans la course à l'Europe : "Ils ne seront pas loin, il y a Bordeaux aussi qui est dans une bonne phase, il y aura trois ou quatre équipes, et peut-être une équipe surprise..." Une équipe surprise qui lui fait esquisser un sourire, pour que ce soit l'ASSE, un gros coup au Roazhon Park est indispensable. Une statistique peut rassurer les Verts, les Rennais sont certes 5e au classement, mais seulement 16e si on ne prend que les matchs à domicile.

Tannane dans le groupe

Et finalement ce sera avec la fougue d'Oussama Tannane. Il a dû perdre la graisse que Jean-Louis Gasset pointait lors de la conférence de presse d'avant-match puisque l'attaquant figure bien dans le groupe publié ce vendredi soir par le club. Jeudi, le coach des Verts racontait que l'international marocain a dû faire des petits footings quand le reste de l'équipe ne s’entraînait pas pour perdre ce "gras" qui aurait pu l'exclure de cette 29e journée de ligue 1.

Rennes - ASSE, c'est un match à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire, prise d'antenne à 19h30. Fréquences FM. À Saint-Étienne 97.1 au Puy-en-Velay 101.1 et à Roanne 100.2 ou sur francebleu.fr