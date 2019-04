Rennes en finale de la Coupe de France : ce qu'il faut savoir sur les billets et le transport

L'événement approche. Le 27 avril prochain le Stade Rennais affrontera le Paris-Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Ce jeudi 11 avril, la tension va monter d'un cran pour les supporters avec la mise en vente des billets de la rencontre.

Les tickets ne seront dans un premier temps accessibles qu'aux abonnés du club. La billetterie ouvre à 10h ce jeudi 11 avril mais uniquement sur le site internet du Stade Rennais. Chaque abonné ne pourra pas acheter plus de deux places. Les membres ou abonnés au club de supporters le RCK pourront retirer leur place au local de l'association au prix de 25 euros. Le reste du public devra attendre le mardi 16 avril pour espérer décrocher le précieux sésame.

Deux TGV et des bus affrétés par le club

En plus des nombreux TGV qui circuleront ce jour-là, le Stade Rennais a affrété deux TGV spéciaux. Ils pourront transporter plus de 900 supporters. Le départ est prévu avant midi de la gare de Rennes et après minuit depuis la gare Montparnasse. La société Gate One a été mandatée par le club pour organiser ce service. Il faudra tout de même compter 148 euros l'aller-retour, tickets de métro compris. Les places seront en vente en ligne sur le site du Stade Rennais dans la journée de jeudi.

à lire aussi Rennes : un écran géant dans la ville pour suivre la finale de la Coupe de France de foot

Pour ceux qui disposent d'un budget moins important, 2.000 places de bus sont également mises en vente. Le départ se fera depuis le parc des expositions de Rennes le samedi matin. Le retour est prévu dans la nuit. Le tarif est fixé à 58 euros l'aller-retour.