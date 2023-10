Rennes - FC Nantes : Marcus Coco et Ludovic Blas, une amitié quasi-fraternelle racontée par leurs mères

La photo de profil WhatsApp de Marcus Coco n'a pas changé. Ludovic Blas a beau être parti, l'été dernier, s'installer quelque 100 kilomètres au nord afin d'endosser le maillot rennais, ce qui avait provoqué au passage la colère de certains supporters canaris , le cliché des deux hommes, mimant le V de la victoire à la sortie d'un entraînement est toujours là. L'amitié intacte. "C'est même plus que ça entre eux", assure Patricia Blas, la mère du milieu de terrain. Depuis neuf ans et leur rencontre au centre de formation de Guingamp, "Tic et Tac", comme ils étaient surnommés dans les Côtes-d'Armor, sont inséparables. "C'est un lien presque inexplicable entre eux", sourit Christine Coco. L'histoire de deux frères, racontée par leurs mères qu'ils retrouveront, ce dimanche soir au Roazhon Park.

Un patronyme, deux familles

À Guingamp, certains pensaient que Marcus était un Blas. À l'époque, les Coco n'avaient pas encore quitté la Guadeloupe et leurs passages en Bretagne armoricaine étaient forcément moins fréquents que ceux de Régis et Patricia. "Quand on y allait, Marcus était souvent avec nous parce qu'il était très proche de Ludovic", rembobine cette ancienne employée de mairie aujourd'hui à son compte. La famille venait de s'agrandir. "C'est quelqu'un de particulier pour moi, confie affectueusement Patricia Blas. Je l'ai connu jeune, c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, je suis presque comme une deuxième maman." "C'est comme chez nous, embraye Christine Coco. Ludo, il fait partie de la famille. Il me parle comme si j'étais une maman pour lui."

Et comme s'ils ne voulaient pas se quitter si vite, Ludovic a quitté Guingamp en 2019 , quelques semaines après Marcus , pour le rejoindre au FC Nantes. La destination du second n'a pas joué dans le choix de celui qui jongle à nouveau avec le rouge et le noir sur les épaules, depuis l'été dernier, mais parfois le hasard fait bien les choses. "À Guingamp, ils se voyaient tout le temps et étaient tout le temps ensemble, raconte Patricia. Rien ne se faisait sans que les deux soient présents alors qu'à Nantes, c'était un peu différent." Chacun a pris son appartement, l'âge de l'indépendance a sonné. Qu'importe, un frère reste un frère et "la complicité incroyable entre eux", dixit Christine Coco, a perduré. "En plus, ils avaient toujours la PlayStation et ça rapproche énormément même si on se voit moins", rigole la mère de Ludovic. Et puis, il y a les vacances, systématiquement ensemble jusqu'à cet été, dans les Antilles ou ailleurs.

Ludovic Blas et Marcus Coco se sont rencontrés au centre de formation de l'En Avant Guingamp. © Maxppp - Nicolas Creach

Des retrouvailles très attendues

Au cœur de l'été, le transfert de Blas à Rennes a tout chamboulé. Pour la première fois depuis près de 10 ans, Ludovic Blas et Marcus Coco sont vraiment séparés. Les familles ne peuvent plus voir l'un et l'autre lorsqu'elles descendent à Nantes. "À cause du foot, ils ne peuvent pas se voir comme ils veulent", observe Christine. Ils ne se sont même pas vus depuis que le buteur de la finale de la Coupe de France 2022 a quitté les bords de l'Erdre pour la Vilaine. "Mais ils se parlent régulièrement", lancent de concert les deux mères qui entretiennent des liens toujours aussi étroits avec "Cus" et "Ludo". L'une a encore eu Marcus Coco très récemment au téléphone alors que l'autre a accueilli Ludovic Blas à son domicile, juste avant la reprise de la saison.

Mais tous connaissaient la date et le lieu de leurs retrouvailles, ce dimanche au Roazhon Park. "J'ai hâte d'y être, s'enthousiaste Patricia. Il y a des joueurs que j'ai envie de revoir, forcément Marcus, mais aussi mon petit Alban et Samuel que j'aime beaucoup." Et Christine d'ajouter : "Ca sera un défi pour eux d'exprimer leur amitié sur le terrain tout en mouillant le maillot pour leur club." Avant de pouvoir partager un moment, à la fin de la rencontre, "en famille", Marcus avec les Blas, et Ludovic avec le Coco. A moins que ce soit l'inverse pour "Tic et Tac".