Rennes - Krasnodar : "la fierté" rennaise à l'heure de disputer ce premier match de Ligue des Champions

Nous sommes surtout fiers d'avoir rendu les gens fiers. - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

Alors que la mairie et le couvent des Jacobins se parent aux couleurs du club, toute la ville retient son souffle avant l'entrée en lice de Rennes en Ligue des Champions ce mardi soir (21h) face à Krasnodar. Si seulement 5000 abonnés pourront y assister depuis le Roazhon Park, tous font part de leur bonheur de voir leur club disputer la plus belle des compétitions. "C'est un super accomplissement, c'est quelque chose que l'on aurait pas imaginé il y a une dizaine d'années" se réjouit Steven, abonné au Roazhon Park.

"Il y a beaucoup de fierté, mais nous sommes surtout fier d'avoir rendu les gens fiers" appuie Julien Stéphan. "On le fait bien sûr pour nous, mais on le faut aussi pour beaucoup de personnes, pour les salariés, pour les gens qui suivent le club depuis des dizaines d'années, qui auraient aimé voir ça avant et qui ont été très patients. Il y a une grande fierté et beaucoup de bonheur."

Loick, abonné au Roazhon park, a réussi à obtenir une place avec son fils pour assister à la rencontre face à Krasnodar : "Je pense fort à ceux qui n'ont pas pu venir, donc je vais chanter et crier un peu plus fort, encourager le Stade Rennais pour obtenir cette première victoire en Ligue des Champions". Serge, 80 ans, dont 72 à supporter le club, mesure la portée de ce moment : "C'est un événement considérable pour nous autres supporters de longue date. On ne pensait pas un jour arriver à ce stade de la compétition. C'est vraiment très très important." Alors Serge versera-t-il une petite larme au moment de voir les équipes rentrer sur le terrain ? "Une larme non, mais un grand frisson, surtout quand on entendra la musique... Cette musique-là, c'est inoubliable !"

La fierté des joueurs

Dans le groupe rennais, ils sont très peu à avoir déjà pris part à une rencontre de Ligue des Champions : seuls M'baye Niang, Steven Nzonzi, Clément Grenier, Martin Terrier et Jonas Martin ont disputé au moins un match dans la compétition. Pour le capitaine Damien Da Silva, qui a connu les divisions inférieures du foot français "c'est une grande fierté, par rapport à (son) parcours". Pour Adrien Hunou, joueur qui figure dans l'effectif professionnel rennais depuis le plus grand nombre d'années (sept ans) "c'est gratifiant, surtout en étant formé au club, c'est une très belle chose. Pour moi, mais avant tout pour le club, parce qu'on se développe très bien. C'est un rêve de gamin !" Un rêve qui va se matérialiser encore plus lorsque les onze titulaires entendront résonner l'hymne mythique de la Ligue des Champions ce mardi soir.