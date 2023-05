Rennes : l'US Pub Gall, une équipe de copains... coachée par Romain Salin

Sur le bord du terrain de l'Espérance Sportive de la Bouexière, une voix résonne : "Prends le, dès le départ, même s'ils jouent en oblique ! Bien joué Clem' !" Cette voix, c'est celle de Romain Salin, gardien de but professionnel au Stade Rennais. Et cet habitué des stades de Ligue 1 se prend particulièrement au jeu dans ce contexte champêtre.

ⓘ Publicité

Sur le terrain, l'US Pub Gall, qu'il coache, dispute une finale de coupe de Bretagne de football entreprise face à Orange. Cette équipe de copains, qui porte le nom d'un célèbre bar de nuit rennais, a été fondée il y a un an. "Cette équipe s'est crée en soirée, explique Florent, le président et arrière droit de l'équipe. Pour les joueurs c'était assez facile : c'est une bande de potes, tous clients réguliers du Pub Gall (rires) !" "C'est parti d'un délire derrière le bar, embraye Hugo, capitaine de l'équipe et gérant du Pub Gall au quotidien. On a sondé les copains, qui étaient tous des footeux, qui ont joué pour la plupart à un bon niveau et c'était parti. On joue ensemble pendant deux mi-temps et on rigole ensemble pendant la troisième", résume-t-il. C'est l'esprit de l'US Pub Gall.

"Romain est un ami avant d'être notre coach"

Romain Salin s'est rapidement greffé au projet, plusieurs joueurs étant ses amis dans la vie de tous les jours : "En fait je suis venu voir le premier match, explique le gardien de but. Et là il y en a un qui explique qu'il a pas joué depuis sept ans, un autre qui à l'inverse joue en R1... Un qui veut presser, l'autre qui dit qu'il ne sait pas faire ça. Je sens que ça part un peu dans tous les sens, donc je propose d'encadrer les choses."

Et le Mayennais se prend vite au jeu : "Je vois que ça répond très vite, parce qu'il y a quand même un QI foot, il y a des joueurs qui ont joué au Stade Rennais chez les jeunes, et la plupart ont joué dans les meilleurs clubs du département. Donc ils ont vite fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien." Mais Hugo, le capitaine, rappelle l'essentiel : "Romain, c'est un ami avant d'être notre coach ! Mais il s'est pris dans le délire, et il nous a beaucoup aiguillé, conseillé, et on a besoin de lui sur le bord du terrain." Mathieu, arrière gauche de l'équipe, acquiesce : "C'est un très bon coach ! Mais pour lui, c'est aussi redécouvrir le football amateur, le football plaisir entre copains."

Romain Salin savoure ces moments, lui qui vit une situation compliquée au Stade Rennais, exclu du groupe par Bruno Genesio depuis quelques semaines. Mais il a réussi au cours de la saison à allier son quotidien dans le foot pro et les matchs sur le banc de l'US Pub Gall : "Les matchs sont le vendredi soir, donc sauf si on joue le vendredi à l'extérieur en Ligue 1 ou qu'on est en mise au vert, ça ne pose pas de problèmes." Et à 38 ans, le gardien qui a encore un an de contrat avec Rennes pense aussi au futur, et garde un esprit compétiteur : "Ici, je ne me prends pas au sérieux, je suis plus accompagnateur que coach. Mais oui j'ai une passion pour le jeu, et j'aime les gens, que les gens soient heureux à la fin d'un match. Donc c'est toujours mieux de gagner !" Pas un hasard si dès sa première année, l'US Pub Gall a remporté la coupe de Bretagne et est toujours en lice pour gagner le championnat régional de foot entreprise.

Le gardien n'en dit pas plus sur une possible reconversion de coach dans le futur. Toujours est-il qu'avec ses amis de l'US Pub Gall, il a trouvé une technique infaillible pour faire passes ses choix auprès des remplaçants : "S'il y en a un qui fait la gueule, je lui paye un coup (rires) !"