Rennes - Leicester : Bruno Genesio et ses joueurs espèrent une ambiance "incandescente" au Roazhon Park

Ça peut être un match qui change l'histoire du club. - Bruno Genesio

Ce jeudi, le Stade Rennais a rendez-vous avec son histoire. Battus 2-0 à l'aller à Leicester, les Rennais devront renverser une montagne pour se qualifier pour la première fois de leur histoire pour un quart de finale européen. Tout le peuple Rouge et Noir rêve d'un exploit retentissant ce jeudi (18h45) au Roazhon Park, Bruno Genesio en tête :

"Ce serait une première qualification en quart de finale de coupe d'Europe. Il faudra un exploit, une performance exceptionnelle. Pour ça il faudra de l'agressivité, du pressing d'entrée de jeu pour emballer le match. on doit déjà être tous convaincus que c'est possible, c'est notre cas, et il faut que tout le monde le soit. On aura besoin de nos supporters, je sais qu'ils vont être très nombreux, on aura vraiment besoin d'eux, que chacun croit que l'exploit est possible ! Il faudra un public incandescent de la première à la dernière minute parce que tout sera possible quelque soit le scenario du match."

Bruno Genesio en appelle au souvenir de Rennes-Arsenal

On sait qu'on va le faire, on est convaincus qu'on va le faire."

Le coach rennais a voulu prendre l'exemple du match aller contre Arsenal en 2019 pour appuyer son argumentaire, un match hors du temps, où le public avait poussé ses joueurs comme sans doute jamais il ne l'avait fait auparavant dans l'histoire du club : "Le Stade Rennais a montré aussi dans sa courte histoire européenne qu'il était capable de marquer des buts face à des grandes équipes. Ca a été le cas face à Arsenal. J'ai vu ce match, je pense qu'il faut s'en inspirer puisqu'à 1-0 pour Arsenal au bout d'une dizaine de minutes, ça a fini sur un 3-1 à la fin pour Rennes. Ca veut dire que tout est possible, ça veut dire qu'ici, on est capables de renverser des situations, de renverser des grandes équipes. On l'a déjà fait par le passé, même si ce n'était pas moi l'entraîneur, mais je pense que l'histoire du club c'est important. On l'a fait aussi dans un passé plus récent face à Lyon, face à Paris : des équipes qui ont l'habitude des sommets européens. Il faut s'inspirer de ça. _On sait qu'on va le faire, on est convaincus qu'on va le faire, et encore une fois on aura besoin de l'appui de tout le monde pour le faire_, même si on respecte beaucoup cette équipe, qui est une très bonne équipe, qui a été très efficace à l'aller. Mais je pense que le score de 2-0 est un peu lourd pour nous sur le match aller. Mais ça nous laisse beaucoup d'espoir pour ce match retour, même si l'on sait que ce sera difficile."

Dans l'effectif actuel, seuls Benjamin Bourigeaud (auteur du but égalisateur) et Jérémy Gélin (Hamari Traoré était suspendu) avaient pris part à ce match aller contre Arsenal.

La #Rennesmontada, des réseaux sociaux jusqu'aux oreilles des joueurs

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont largement fait savoir qu'ils croyaient eux aussi à l'exploit, poussant le hashtag #Rennesmontada jusque dans les plus utilisés en France sur le réseau Twitter :

Une vague numérique qui, forcément, a été appréciée par le vestiaire comme le confie l'attaquant rennais Martin Terrier : "J'ai vu un hashtag qui a été lancé par certains supporters donc ça nous donne encore plus envie de faire les choses bien et de créer cet exploit."

Pour y parvenir, les coéquipiers de Terrier pourront compter sur leur réussite actuelle au Roazhon Park : sur leurs quatre derniers matchs à domicile, ils ont toujours gagné par deux buts d'écart ou plus.