Rennes - Lille : Martin Terrier, l'avant-centre qui ne perd pas le Nord

Martin Terrier est né à Armentières, à la frontière belge, à une vingtaine de kilomètres de Lille. A l'age de sept ans, il rejoint le LOSC où il démarre sa carrière professionnel douze ans plus tard, en 2016. "C'est le club de ma région, il y a beaucoup d'attaches. Je n'ai plus de contacts avec les dirigeants de là-bas parce que ça a beaucoup changé mais c'est toujours particulier de jouer contre son club formateur" explique celui qui a quitté Lille en 2018 pour rejoindre Lyon, après un prêt d'un an à Strasbourg.

Forcément, Martin Terrier a encore beaucoup d'affection pour le club où il a passé 14 ans de sa vie. Alors, dans le vestiaire, quand le derby du Nord s'est terminé sur une victoire 4-0 de Lille contre Lens, il n'a pas hésité à chambrer Benjamin Bourigeaud, son partenaire qui a lui le cœur Sang et Or : "Oui, forcément ! En plus il y a eu une raclée au match aller, on attend le match retour, mais Bourige il était pas bien !"

Rennais depuis cette saison, Martin Terrier a principalement évolué sur l'aile gauche de l'attaque rouge et noire. Son apport y a souvent semblé insuffisant. Mais depuis deux rencontres, Julien Stéphan l'a repositionné seul en pointe, dans un rôle axial. S'il a déjà évolué en soutien de l'attaquant, ce rôle d'unique avant-centre est une découverte pour Martin Terrier : "Je n'avais jamais joué seul devant comme ça. J'apprécie énormément, je prends du plaisir, j'essaie de faire le maximum, d'ouvrir des espaces pour mes coéquipiers, de servir le collectif... C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me sens plus libre dans mes déplacements. Je peux allier la prise de profondeur avec le fait de venir chercher le ballon dans les pieds et de combiner. Me retrouver dans la surface c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi."

Son coach Julien Stéphan n'est pas surpris de ce qui s'apparente pour le moment à un repositionnement réussi : "Pas surpris non, parce qu'il est intelligent. Comme toutes les personnes intelligentes, il a cette capacité d'adaptation rapide. C'est en plus dans un moment où l'équipe tourne bien sur le plan comptable, donc c'est facilité par ces événements là." Sur ses deux matchs disputés en pointe, face à Lyon et Brest, Martin Terrier a à chaque fois délivré une passe décisive. Pour parfaire son repositionnement, il ne lui manque plus qu'un but en tant qu'avant-centre. Pour une victoire face à son ancien club ? Cela pourrait permettre aux Rennais, invaincus depuis sept matchs, de revenir à 3 points des Lillois, deuxièmes de Ligue 1.

