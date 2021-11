Rennes - Montpellier : retrouvailles avec "l'esprit Paillade" pour Gaëtan Laborde

En quelques mois passés sur les bords de Vilaine, Gaëtan Laborde a déjà conquis le public rennais, par ses buts évidemment, mais aussi sa grinta et son état d'esprit irréprochable. Un souvenir identique à celui qu'il a laissé à Montpellier. Face à son ancien club, l'avant-centre sera une fois de plus l'un des éléments-clés du onze de Bruno Genesio.

Une image intacte à Montpellier

En trois ans à Montpellier, et à l'inverse de son ancien comparse de l'attaque Andy Delort parti en froid avec le public montpelliérain, Gaëtan Laborde a laissé une très bonne image dans l'Hérault. "Les supporters ont bien pris son départ, rapporte le journaliste en charge du suivi de Montpellier pour France Bleu Hérault Bertrand Queneutte. Parce que son départ a été préparé, contrairement à celui d'Andy. Andy Delort a pris tout le monde de court à trois jours de la fin du mercato, alors que Gaëtan a négocié avec son agent et le club de manière très transparente un départ et un bon de sortie plus d'un avant qu'il n'intervienne. Il a toujours été très respectueux."

Gaëtan Laborde garde lui aussi de bons souvenirs de ses années montpelliéraines. "Ce sera un match spécial pour moi, confesse Gaëtan Laborde. Parce que j'ai passé trois belles années là-bas. (...) Je retiens des supers moments, des supers rencontres, ainsi que la confiance que le club et le président m'ont donné, donc je ne retiens que du positif." Des années où Laborde a pris confiance après avoir été baladé de prêt en prêt par son club formateur Bordeaux : "J'avais besoin de confiance et de continuité, ce que m'a offert Montpellier et le coach Der Zakarian. J'en suis très reconnaissant. Je pense que je progresse depuis toutes ces années et c'est en grande partie grâce à ce club." En trois ans dans l'Hérault, Laborde a inscrit 39 buts et délivré 20 passes décisives en 118 matchs.

Un état d'esprit apprécié

De quoi marquer positivement les supporters pailladins comme le confirme Bertrand Queneutte : "Sur le terrain Gaëtan il s'est toujours battu comme un chien, il a vraiment adopté l'esprit Paillade, où on préfère presque l'attitude au résultat. Si tu as la grinta on te pardonne tout. Son esprit un peu revanchard, avec le fait de ne pas avoir eu la confiance de Bordeaux, a complètement collé à l'état d'esprit ici. Il n'est pas resté quinze ans au club mais les gens sont attachés à lui."

Gaëtan Laborde abonde en ce sens : "L'esprit Paillade c'est se donner sur le terrain, ne pas compter, et jouer en équipe. Je pense qu'on a su le faire pendant ces trois années, et c'est pour ça aussi que les supporters ont été satisfaits de nous." Un état d'esprit que l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 a su insuffler au onze rennais cette saison, bien aidé par Jonas Martin, un autre ancien montpelliérain.

Le chambrage a gentiment début avant la rencontre entre Gaëtan Laborde et ses anciens partenaires : "On s'écrit quelques messages, c'est bon enfant, ça me fera plaisir de les revoir que ce soit le président ou les joueurs."

Un cap à franchir

En rejoignant Rennes cet été, Gaëtan Laborde souhaitait progresser, en disputant la coupe d'Europe. A-t-il déjà la sensation d'avoir franchi un cap en signant en Bretagne ? "Je pense, après c'est encore tôt, ça ne fait que deux mois, la saison est encore longue. C'est une belle période, mais il faut être prudent par rapport à ça, on fera le bilan en fin de saison pour savoir si j'ai vraiment franchi un cap, ça reste quand même fragile." En cas de victoire ce samedi soir face à ses anciens partenaires, l'avant-centre du Stade Rennais mettrait Montpellier, concurrent aux places européennes, six points derrière Rennes au classement.