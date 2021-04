Rennes - Nantes : Rennes remporte le derby grâce à un coup de génie de Martin Terrier (1-0)

Le Stade Rennais se replace dans la course à l'Europe grâce à sa victoire 1-0 face au rival nantais, obtenue sur un but sublime de Martin Terrier. Ils mettent la tête des Nantais un peu plus sous l'eau.