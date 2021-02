Rennes - OGC Nice : Kasper Dolberg encore absent

De retour à l'entraînement cette semaine après une crise d'appendicite, le buteur Kasper Dolberg ne figure pas dans le groupe communiqué ce jeudi par l'OGC Nice pour le déplacement ce vendredi à Rennes. Les trois autres joueurs en reprise (Atal, Lotomba et Danilo) ne sont pas non plus du voyage.