Rennes : 200 supporters réunis pour l'arrivée des Bleus devant leur hôtel

Les Bleus sont arrivés à leur hôtel à Rennes ce 1er juin, à la veille de leur match contre le Paraguay au Roazhon Park. Des centaines de supporters étaient présents pour l'arrivée des footballeurs tricolores et espérer décrocher un autographe.

La nouvelle a rapidement circulé chez les fans. Les footballeurs de l'équipe de France doivent arriver ce jeudi 1er juin à Rennes. Ils sont attendus à la mi-journée dans le très chic Balthazar hôtel, en plein centre-ville. C'est là, qu'ils séjourneront avant d'affronter le Paraguay ce vendredi 2 juin, en match amical au Roazhon Park. Résultat : deux heures avant, certains fans sont déjà là, regroupés derrière les barrières de sécurité. Deux camions de police bloquent les deux accès à la rue. Mais il va falloir attendre encore un peu. À 11H30, l'avion des Bleus atterrit, à quelques kilomètres de là, à l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Deux heures d'attente pour un autographe

Parmi les quelques 200 fans réunis, beaucoup de lycéens et de collégiens. Manon, 15 ans, est censée réviser son brevet, mais elle voulait "absolument voir Antoine Griezmann". Tyler, 12 ans, lui, est accompagné de ses parents. Il est venu avec un ballon et un feutre noir car il espère décrocher des autographes mais surtout, celui de "Pogba, Griezmann, Giroud, [ses] préférés", dit le petit garçon. Ses parents, Rocky et Aurélie, l'ont autorisé à sécher les cours, "exceptionnellement", parce que "le foot, c'est LA passion de la famille", explique la maman.

Le petit Tyler, venu avec ses parents, espère décrocher des autographes de ses joueurs préférés © Radio France - Hajera Mohammad

Après deux heures d'attente, Tyler et tous les autres supporters commencent à bouger, à se coller sur les barrières. Le grand autocar qui transporte le sélectionneur, Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France, approche vers eux.

Une balade dans les rues de Rennes pour les Bleus

Et c'est parti pour la séance d'autographes et de selfies. Antoine Griezmann, Florian Thauvin ou encore Benoit Costil, l'ancien gardien rennais qui vient de signer chez les Girondins de Bordeaux... Ils s'arrêtent tous et prennent le temps de signer et de poser pour une photo avec ces fans. Dans la foule, quelques jeunes n'hésitent pas à jouer à la courte échelle pour ne rien rater du spectacle. Titouan, va même jusqu'à porter son ami, Jean, sur les épaules pour avoir les meilleurs photos. "Ils ont pris le temps, ils sont super accessibles quand même", reconnaît le lycéen. Titouan, sera au stade ce vendredi soir pour assister au match. "C'est important, parce qu'on a pas forcément les moyens d'aller les voir ailleurs ou à Paris. Là, quand on est abonné, c'est plus facile et ça fait plaisir", conclut l'adolescent.

Une fois installés, les Bleus devraient s'autoriser une petite balade dans la ville, comme le veut la tradition, ce vendredi matin. Peut-être dans un parc à proximité de l'hôtel Balthazar, le Thabor ou les Gayeulles ? Pour le moment, le secret est bien gardé. Mais quelques supporters pourraient bien découvrir l'adresse, avant les autres...