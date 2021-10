Rennes - PSG : Paris battu 2-0 au Roazhon Park, première défaite de la saison de Ligue 1

Le PSG à la rue : c'est le sentiment à la fin du match des Parisiens contre le Stade Rennais ce dimanche. Ils ont essuyé leur première défaite de la saison de Ligue 1 au Roazhon Park, battus 2 buts à 0.

Après une première mi-temps où Paris a possédé davantage le ballon mais sans marquer de but, Rennes a ouvert le score juste avant la mi-temps, à la 45ème minute, avec Laborde. Les bretons ont ensuite doublé la mise avec un second but dès la 46ème minute, signé Tait, sur la première action de la deuxième période. Rennes aurait pu faire encore plus mal au PSG si un penalty accordé au Stade Rennais (Laborde) à la 81ème minute n'avait pas été annulé dans la foulée par l'arbitre.

Deuxième mi-temps maitrisée par Rennes

Le cauchemar s'est ensuite poursuivi pour Paris avec deux cartons jaunes pour Kimpembe et Donnarumma, pour contestations auprès de l'arbitre. L'espoir suscité par un but de Mbappé à la 68ème minute a été tué dans l'œuf, invalidé par la VAR, pour hors jeu sur la passe de Messi. Mbappé a aussi écopé d'un jaune à la 86ème minute après une faute sur Assignon. Les pertes de balles se sont multipliées côté Parisien en seconde période : ils n'ont par ailleurs tiré qu'à deux reprises, dont un seul cadré.