Rennes - PSG : "On sera meilleur" que lors du Trophée des Champions, assure Abdou Diallo

Des retrouvailles qui arrivent vite pour Parisiens et Bretons. Le PSG se déplace à Rennes, ce dimanche, à 21h00, pour la deuxième journée de Ligue 1. Un voyage, sans Neymar, 15 jours après la victoire des footballeurs de la capitale face aux Rennais dans le Trophée des Champions. Bousculés par le Stade Rennais en première mi-temps, lors de la rencontre en Chine, les joueurs de Thomas Tuchel compte faire bien mieux sur la pelouse du Roazhon Park.

"On sera meilleur", assure Abdou Diallo. Arrivé cet été de Dortmund, le défenseur parisien explique cette assurance par les entraînements réalisés ces derniers jours. "On est un peu différent, on a deux semaines de travail en plus dans les jambes, dans des conditions bien plus faciles et plus classiques pour nous."

Dans le jeu, Kylian Mbappé est devenu un vrai tueur, constate Abdou Diallo

Avant de filer en Allemagne, Abdou Diallo a évolué à Monaco. L'international espoir tricolore a été formé sur le rocher en compagnie d'un certain Kylian Mbappé. À son arrivée dans la capitale, le défenseur Rouge et Bleu a retrouvé un attaquant bien différent. "Il a grandi, pris quelques kilos et pris en maturité. Dans le jeu ça devient un vrai tueur, il n'avait pas cette qualité de finition en sortant de Monaco, même s'il avait mis beaucoup de buts à Monaco, mais là, on sent que c'est très précis, c'est tranchant".

Rennes - PSG, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi à 21h00.