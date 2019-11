Rennes rechute à Cluj et dit adieu à l'Europa League

Le Stade Rennais s'incline à Cluj au terme d'un match à l'image de sa campagne européenne cette saison : frustrante et manquée. Les Rouge et Noir ne réitéreront pas leur beau parcours de l'an dernier et joueront deux matchs "pour du beurre" contre le Celtic et la Lazio.

L'espoir d'avant-match était à la hauteur de la désillusion vécue par tous les supporters du Stade Rennais au coup de sifflet final ce jeudi soir : immense. Face à des roumains peu dangereux, les rennais ont conclu leur campagne européenne 2019/2020 par une défaite frustrante (1-0). Les hommes de Julien Stéphan ont manqué d'efficacité et rechutent après deux semaines encourageantes dans les discours et les attitudes. Le rêve européen s'est envolé à Cluj.

Le film du match

Tout avait pourtant bien commencé. Dès la cinquième minute, Adrien Hunou force le gardien de Cluj, Arlauskis, à une belle parade. Les rennais poussent dans cette première période. Quelques minutes plus tard, le portier du club roumain s'envole sur une frappe de Niang (0-0, 13e). C'est ensuite Raphinha qui rate le cadre après un bel enchaînement dans la surface (0-0, 19e). On se dit que Rennes est bien rentré dans son match, tant les bretons maîtrisent et Niang vient une nouvelle fois mettre à l'épreuve Arlauskis qui enlève le ballon de sa lucarne (0-0, 35e). A la pause, les rennais n'ont pas ouvert le score mais ils mènent incontestablement aux points.

En deuxième période, le rythme est moins soutenu de la part des hommes de Julien Stéphan, qui procède très vite un double changement : Gboho et Siebatcheu remplacent Hunou et Del Castillo à la pointe de l'attaque. Ce dernier avait mis Arlauskis une nouvelle fois à contribution (0-0,51e) avant de céder sa place. Bourigeaud allume deux mèches depuis l'extérieur de la surface (76e et 77e) mais comme à chaque fois, Arlauskis sauve les meubles pour Cluj. Ce scénario Rennes l'a trop connu cette saison. Pousser, et se faire punir. Malgré l'expérience emmagasinée dans le domaine cette saison, ce match n'échappera pas à la règle. Sur un corner, Rondon s'élève au premier poteau et trompe Romain Salin (1-0, 87e). En fin de match, Siebatcheu inscrira un but de la main, justement refusé par l'arbitre.

L'aventure européenne s'arrête à Cluj

Les fans rennais avaient tant rêvé de revivre les émotions procurées par la coupe d'Europe l'an dernier, en témoignent les scènes de fête dans Cluj avant le match et en tribune pendant une heure et demi. Ils s'en tiendront à de belles ambiances, mais les résultats n'auront pas suivi. Un nul qui aurait pu basculer dans le bon sens face au Celtic, une défaite à Rome après avoir mené au score, un scénario catastrophique à l'aller face à Cluj et cette défaite frustrante ce jeudi soir auront eu raison de leurs espoirs. Reste à disputer deux matchs sans enjeu à Glasgow et au Roazhon Park contre Rome. Pour clore cet exercice 2019/2020 raté à bien des égards.

Les réactions d'après-match