Stade Rennais - Rosenborg. Alexander Tettey : "J'ai vraiment passé de bons moments à Rennes"

Rennes s'apprête à retrouver deux de ses anciens joueurs ce jeudi soir pour son barrage de Ligue Europa Conférence face à Rosenborg : Anders Konradsen et Alexander Tettey. le second était présent en conférence de presse d'avant-match où il a évoqué ses souvenirs dans la capitale bretonne.

Alexander Tettey n'a pas oublié le Stade Rennais. Le milieu de terrain norvégien a passé trois ans dans la capitale bretonne entre 2009 et 2012. Ayant rejoint Rosenborg en mai dernier, il s'apprête à affronter son ancien club ce jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa Conférence au Roazhon Park (20h). Neuf ans après son départ, il n'a pas oublié Rennes.

"Je me souviens du stade, je me souviens qu'on a joué de très bons matchs contre des grosses équipes comme Paris ou Lyon, témoigne Alexander Tettey. Je ne suis pas vraiment surpris de voir comment le club a grandi, parce que quand j'étais là, je voyais bien ce qu'essayait de faire le club. Il y avait déjà de très bons jeunes joueurs, un beau style de jeu. Je ne suis pas si surpris, peut-être un petit peu parce qu'ils ont beaucoup progressé en jouant la Champions League. C'est un objectif qu'ils ont atteint en très peu de temps. Donc je ne suis pas complètement surpris, mais un petit peu quand même."

En trois saisons en Bretagne, le joueur a disputé 81 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot rennais. Avec des souvenirs de coupe d'Europe, ou plus cocasses, comme lorsqu'il avait dû enfiler les gants en fin de rencontre lors d'une déroute rennaise à Sochaux (5-1) en janvier 2011, après l'expulsion de Nicolas Douchez : "(il rigole) Oui Sochaux, ce n'était pas un grand soir pour nous ! Tout le monde me parle toujours de ce match. Je ne voulais pas finir dans les buts, mais je l'ai fait ! On a perdu donc ce n'est pas forcément un match dont je veux me souvenir, même si c'est drôle avec du recul. Mais je me souviens aussi du match ici en Coupe d'Europe contre l'Atlético Madrid, le stade était plein ! On avait fait un très bon match, c'était sympa de faire partie de cette aventure. J'ai vraiment passé de bons moments ici."

Alexander Tettey prendra sa retraite en décembre prochain avec Rosenborg, où il doit entamer une reconversion en s'occupant des jeunes joueurs du club.