Rennes - Strasbourg : les Rennais veulent entretenir leur dynamique

Le Stade Rennais reçoit Strasbourg ce dimanche (15h) au Roazhon Park pour la 11e journée de Ligue 1. Invaincus depuis six matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio sont en confiance au moment de recevoir les Alsaciens, et espèrent surfer sur leur dynamique actuelle.

Jeudi, la victoire rennaise face à Mura a permis à Bruno Genesio d'enchaîner une nouvelle série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, la troisième, déjà, depuis son arrivée à Rennes en mars dernier. Les deux précédentes s'étaient terminées par une défaite au septième match, en sera-t-il de même ce dimanche contre le Strasbourg de Julien Stéphan ?

Une équipe en progrès

Le coach de Rennes estime que cette série et la victoire obtenue en Slovénie dans des conditions difficiles prouvent que son équipe est sur la bonne voie, même s'il lui reste quelques progrès à faire : "Les bonnes équipes sont celles qui sont capables d'enchaîner les victoires. Les très grandes équipes sont celles qui sont habituées à gagner les matchs, à enchaîner les victoires, parfois en jouant bien, parfois en jouant moins bien. Quand on regarde les grands clubs, les grandes équipes, ils ont cette faculté là d'enchaîner. Nous, on doit s'inspirer de ça : on est pas encore une grande équipe, mais ça montre qu'on peut le devenir, parce qu'on est capables, même en jouant un petit peu moins bien, de gagner des matchs." Rennes n'a plus perdu depuis son déplacement à Marseille à la mi-septembre.

Pour Birger Meling, les succès actuels de l'équipe après un début de saison compliquée s'expliquent facilement : "Peu importe s'i l'on perd ou si l'on gagne : le plus important c'est la prestation de l'équipe. Comment on a joué ? Qu'est-ce qu'on doit régler pour être mieux au prochain match ? Quand tu fonctionnes comme ça, petit à petit tu vas être meilleur, et c'est ce qu'on a fait. On va continuer à progresser."

Bruno Genesio appuie les propos de son latéral : "Ce que je retiens de notre série actuelle c'est l'état d'esprit de cette équipe, qui est conquérante, qui a envie d'aller de l'avant, de jouer un football offensif, avec parfois des déséquilibres. Ce qui est le plus important c'est de répéter ça le plus souvent possible. Parce que c'est la régularité qui fera qu'on pourra atteindre nos objectifs, que ce soit en championnat mais aussi dans les coupes."

Face à une équipe elle aussi en forme, qui reste comme Rennes sur trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1, le Stade Rennais aura l'opportunité de se positionner parmi les cinq premiers du championnat en cas de victoire ce dimanche.