Les organisateurs de Tout Rennes Court voulaient passer la main depuis l'édition 2021 : ils ont trouvé des repreneurs qui annoncent ce vendredi 28 janvier que l'événement aura bien lieu les 8 et 9 octobre 2022. L'événement restera gratuit pour tous.

Rennes : Tout Rennes Court aura bien lieu en 2022, les 8 et 9 octobre prochains

Après l'édition 2021 de Tout Rennes Court, la 40e de l'histoire*, les organisateurs de l'événement avaient fait savoir leur volonté de passer la main. Ce vendredi 28 janvier, ils annoncent avoir trouvé des "repreneurs". L'association Tout Rennes Court souhaitait, par la voix de son président Gilles Suignard, que "les valeurs de l'événement soient préservées par les prochains organisateurs : il faut que ce soit un moment populaire, sportif et solidaire. La gratuité de l'inscription doit perdurer." Des conditions remplies par le nouveau comité d'organisation présenté ce vendredi à la presse.

L'association Tout Rennes Court souhaitant perdurer avec son bureau actuel, une nouvelle association a du se constituer pour prendre la direction de l'événement : le COURSSS (Comité d'Organisation et d'Union Rennaise Sport Santé et Solidarité), composé de l'ASPTT Athlétisme, du CPB Rennes et de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire. Le président de l'ASPTT Athlétisme Cyril Patrault devient le nouveau président du comité d'organisation de Tout Rennes Court.

"Reprendre un tel événement, ce n'est pas anodin, explique Cyril Patrault. Il nous fallait un certain nombre de certitudes avant de pouvoir s'y engager : les bénévoles, le partenaires institutionnels ou privés, les clubs, le salarié, les locaux, les services de la ville de Rennes... Les étoiles devaient s'aligner pour que l'on puisse y aller. Et depuis quelques mois on est à l'ouvrage pour essayer de construire quelque chose qui fasse perdurer l'exception rennaise. L'exception rennaise c'est de faire un événement populaire avec autant de participants, gratuitement, avec une intention de popularité." Le COURSSS espère puiser sa force parmi les nombreux licenciés des associations représentées en son sein pour dynamiser l'événement.

Comme prévu initialement, la 41e édition de Tout Rennes Court se tiendra les 8 et 9 octobre prochains. Le nouveau comité d'organisation espère pouvoir conserver le semi-marathon au programme, annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire.

* Un livre retraçant ces 40 ans d'histoire est en cours d'écriture par le journaliste d'Ouest-France Nicolas Mangeard, il devrait sortir en septembre prochain.