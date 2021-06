Rennes : un festival pour mettre en lumière "l'autre football"

Ce mercredi 9 juin, le festival "l'autre football" se tenait au stade Jean Coquelin situé dans le quartier gare-sud. L'occasion de mettre en lumières plusieurs disciplines alternatives au foot à onze classique, et d'évoquer les aspects socio-culturels du sport le plus populaire du monde.

Il flotte un air de tournoi de football estival au stade Jean Coquelin ce mercredi 9 juin. Sous le grand soleil breton, les terrains sont envahis par différents ateliers : structure de foot à cinq, de cécifoot, de foot en marchant, ou encore de football triolectique, qui se joue avec trois équipes sur trois buts.

L'organisateur Nicolas Fily résume la philosophie de son événement : "Le but du festival c'est de découvrir toutes les facettes du football et pas seulement ce que tout le monde connaît, c'est à dire l'équipe de France, les clubs professionnels et les joueurs qui vont avec... L'idée là c'est de comprendre que le foot est un phénomène de société, qu'il y a beaucoup d'aspects culturels à découvrir. C'est un très bon moyen de faire passer des messages par exemple sur l'écologie. Mais le football c'est aussi tout un tas de disciplines qu'on ne soupçonne pas forcément."

L'écologie par le football

Concernant l'écologie justement, l'association France Ecologie Football tient un stand au stade Jean Coquelin. Le référent rennais Guiollaume Loeuillet explique les solutions pour rendre son sport plus durable : "Il y en a beaucoup. Comme par exemple les transports doux : quand on va à l'entraînement, il faut peut-être privilégier le vélo à la voiture, ou faire du covoiturage. Il y a des choses simple sur l'entretien de la pelouse, les infrastructures, ou encore le textile : quand on a un maillot usagé, on peut aller le donner à une recyclerie, c'est pareil pour les ballons."

Sur le parquet du gymnase, des collégiens s'essaient au futsal. Du foot sur un terrain de handball. Aymeric, licencié aux Cheminots Rennais et qui a l'habitude de ce stade Jean Coquelin est un peu surpris : "On ne peut pas tacler ! Et puis comme c'est pas de l'herbe, quand on tombe on se fait plus mal." "Il faut plus de technique et d'endurance qu'au foot classique, explique l'initiateur Claude Bertrand. On le voit par exemple avec Wissam Ben Yedder, qui a commencé par le futsal et qui va jouer l'Euro cet été, il a une technique bien au-dessus de la moyenne."

Dans l'après-midi, les participants ont pu s'essayer aux nombreuses disciplines présentes lors du festival. "L'autre football" se poursuivra courant septembre, avec des expositions et des conférences autour du football. Le programme est à retrouver ici.