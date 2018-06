60 millions d'euros : c'est le montant que débourseront les collectivités pour la rénovation du stade de la Meinau. Cela représente 60% de l'enveloppe globale pour les travaux qui devront être terminés au plus tard en 2024.

Le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller, peut être rassuré. Les collectivités sont à fond derrière le club et "solidaires" souligne le président de l'Eurométropole. Cela est une bonne nouvelle pour Robert Herrmann.

Les collectivités financent 60% du montant des travaux

L'Eurométropole et la Région sont les deux collectivités qui apportent le plus d'argent, environ 20 millions d'euros chacune, alors que la ville de Strasbourg et le département du Bas-Rhin contribuent à hauteur de 10 millions d'euros. Cela représente 60% du montant global des travaux qui s'élève à 100 millions. Le Racing devra trouver les 40 millions d'euros restants. La question du naming n'est pas encore tranchée.

Un stade de 32.000 places

Les élus sont unanimes. Le club doit avoir un grand stade pour grandir et s'installer durablement en Ligue 1. Cela lui permettra d'avoir des recettes supplémentaires grâce notamment à la création de nouvelles loges pour les partenaires. Cette enceinte rénovée profitera aussi à Strasbourg à plus long terme avec la volonté d'organiser d'autres compétitions à la Meinau. La ville et l'Eurométropole ont déposé leur candidatures pour accueillir des matchs de foot lors des JO de 2024.

Jamais le Racing n'a été autant soutenu que cette saison !

Pour les matchs à la Meinau : record d’affluence (moyenne 24 083), record d’abonnés (15 650), record de guichets fermés (presque un tiers des matchs), toujours plus de 21 000 personnes.https://t.co/Nuhx45KNJC — fsrcs (@fsrcs) May 22, 2018

La Meinau contiendra 32.000 places contre 27.000 actuellement. Le gros changement concernera la tribune sud avec la création d'étages supplémentaires.