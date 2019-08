Rentrée et nouveautés pour Tribune 100% USO, dès ce lundi sur France Bleu Orléans

C'est la reprise ce lundi pour le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'équipe de foot orléanaise. Une émission qui s'allonge, de 18H15 à 19H, pour discuter de l'actualité du club et de la Ligue 2 et de nouvelles rubriques à découvrir.

Orléans, France

C'est l'une des nouveautés pour cette rentrée radiophonique ce lundi sur France Bleu Orléans. Une nouvelle formule pour l'émission Tribune 100% USO. Désormais vous avez rendez-vous les lundis de 18H15 à 19H. Comme la saison passée, un joueur, un membre du staff orléanais, ou du club sera avec nous pour discuter des prestations de l'équipe de Ligue 2.

La 1ère dès ce lundi

Pour débuter cette nouvelle saison, le 1er invité sera le défenseur central de l'USO Cédric Cambon. Nous parlerons évidemment du début de championnat compliqué que traverse l'équipe orléanaise. Il sera notamment question de la déception du dernier match à Rodez, où l'USO pensait tenir sa 1ère victoire en championnat avant l'égalisation de Rodez. Dans "La Question du jour" nous nous demanderons si l'USO a besoin de recruter à une semaine de la fin du mercato. Plus globalement nous analyserons aussi l'ensemble de la Ligue 2, les surprises, les confirmations, les déceptions. Nous nous projetterons aussi sur la semaine à 2 matchs qui arrivent : Le Mans mardi en coupe de la Ligue et Niort vendredi en championnat. Enfin nous parlerons de l'actualité de notre invité, Cédric Cambon.

Prenez la parole!

Autour de la table, en compagnie de notre animateur Marc Yvan, il y aura aussi Yann, supporter de l'USO, Raphaël Coquel journaliste aux sports à la République du Centre, mais on vous attend, vous aussi. Appelez-nous dès 18H15 au 02 38 53 25 25 et venez discuter avec nous et notre invité. Un avis sur le match de vendredi, une question à poser à notre invité, une remarque, un commentaire, une objection à faire (oui oui, on accepte aussi d'avoir tort), l'antenne vous est également ouverte si vous souhaitez venir débattre avec nous pour parler foot et USO. Il y aura aussi un jeu (avec une question pas trop dure, normalement), à la clef : des places à gagner pour aller encourager les orléanais. Rendez-vous dès lundi pour la nouvelle mouture de notre émission hebdomadaire nouvelle version.