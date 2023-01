Repartez avec vos places et votre Pass VIP pour la rencontre SDR/FC Lorient

Dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1, le Stade de Reims recevra, au stade Delaune, le FC Lorient , mercredi 1er février.

ⓘ Publicité

Après un match nul le 15 janvier face à l'OGC Nice et une 11e place chèrement acquise et amplement méritée, les hommes de Will Still comptent bien se défendre face au FC Lorient, 7e du championnat.

En écoutant votre radio locale préférée, vous pourrez repartir avec vos places et votre Pass VIP pour assister à ce match qui aura lieu le 1er février à partir de 19 heures.

Pour rappel, le Pass VIP donne accès à deux places en loge, au cocktail ainsi qu'à un parking extérieur sécurisé.

Composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour nous joindre et gagner vos places : on attend vos appels !