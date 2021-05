REPLAY TRIBUNE 100% USO - Revivez l'émission de ce lundi 3 mai avec le coach de l'US Orléans Claude Robin

Le coach de l'US Orléans, Claude Robin, était l'invité ce lundi de Tribune 100% USO sur Facebook live. Patrick Paumier de la République du Centre était également avec nous, tout comme Germain Castano, le coach de l'OLB. Il était question de 3e place de National et de la fin de saison de l'USO.

Patrick Paumier de la République du Centre (à gauche), Claude Robin, le coach de l'USO (deuxième en partant de la droite) et Germain Castano, coach de l'OLB (à droite).

L'US Orléans a-t-elle encore une chance d'accrocher la troisième place, synonyme de barrages pour l'accession à la Ligue 2 ? Comment expliquer les deux défaites de suite face à Villefranche et contre Sète ? On a tenté de répondre à ces questions ce lundi soir dans Tribune 100% USO avec le coach de l'USO Claude Robin. Le journaliste de la République du Centre Patrick Paumier était également avec nous, tout comme Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite.

"Ce match sentait le nul à plein nez", estime le coach de l'USO après la défaite face à Sète, "si on a une toute petite chance, même si elle est minime, il faut la jouer" pour accéder à la troisième place insiste Claude Robin, "il est hors de question de lâcher quoi que ce soit maintenant, surtout après ce qu'on a fait jusque-là".

On est obligé de respecter le club, l'institution qui, elle, a vraiment rien à se reprocher et qui a tout mis en œuvre pour nous mettre dans de bonnes dispositions pour cette troisième place, Claude Robin

La défaite contre Villefranche, un tournant

Le match contre Villefranche est peut-être le tournant de cette fin de saison mais il y a aussi le Covid qui a plombé la préparation de la rencontre face aux Caladois. Le président de l'USO, Philippe Boutron estimait à la fin du match face à Sète, que les Orléanais "se sont peut-être vu trop beaux", déjà en barrages, le coach Claude Robin ne trouve pas, au contraire. "Je l'aurais ressenti dans mon groupe, je n'ai jamais eu à intervenir à propos de ça", ajoute l'entraîneur.

Le coach des basketteurs de l'OLB déçu pour l'USO

"La saison, je ne peux pas dire qu'elle est belle parce que je sens bien qu'il y a des gens qui sont frustrés mais on a eu des séries de victoires, des choses, je suis déçu aussi", estime Germain Castano le coach de l'Orléans Loiret Basket, avec qui on a parlé également groupe, motivation et gestion de compétiteurs dans l'effectif.