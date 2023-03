REPLAY - Ce qu'il faut retenir de l'interview de Baptiste Malherbe, directeur général de l'AJ Auxerre

On l'entend très peu dans les médias mais pendant une heure lundi soir, vous avez pu lui poser toutes vos questions en direct : le président exécutif de l'AJ Auxerre, Baptiste Malherbe, était l'invité de marque de notre émission "100% AJA". Avenir du club en cas de maintien ou non, recrutement, stade, supporters, musée : aucun sujet n'a été éludé. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir.

ⓘ Publicité

L'AJA est de retour de position de reléguable à l'issue de cette 26e journée, quel avenir pour le club ?

Baptiste Malherbe : Cette course au maintien, c'est acharné. On le savait en début de saison et on est en plein dedans. Ça se joue à coups de poings. Donc il faut poursuivre sur la bonne dynamique actuelle. Déjà l'AJA ne perd plus, elle joue mieux, elle est plus solide, elle est plus convaincante sur les dernières prestations. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de positif. On n'a pas été récompensé depuis la reprise post Coupe du monde mais elle a bien tourné. Donc, il faut poursuivre cette belle belle série.

"La course au maintien se jouera à coups de poings, il faut poursuivre sur la bonne dynamique actuelle"

Que pensez-vous de la dernière interview de Jean-Marc Furlan ?

NRDL : L'ex coach d'Auxerre, en cours de limogeage pour avoir, notamment, adressé un doigt d'honneur aux supporters de l'ASM, a déclaré dans une interview au site maligue2.fr "À Auxerre, j'ai vécu un été horrible"

Baptiste Malherbe : C'est tellement gros. Je ne sais même pas s'il faut réagir à ça. Mon combat, c'est l'AJA, c'est le maintien de l'AJA, c'est la pérennité de l'AJA, c'est l'image de l'AJA, c'est les performances de l'AJA. Voilà, c'est ça le combat actuel. On ne va pas se laisser perturber par des choses extérieures comme ça. Je crois que les gens se sont faits leur propre opinion. Ça na m'a pas surpris quand on connait le bonhomme. Mais bon, il faut tourner la page. [...] Ça va s'éterniser parce que malheureusement, vu la tournure des événements, il n'y a pas de solution amiable à trouver vu la posture de la personne en face. Mais encore une fois, pour moi, c'est de l'histoire ancienne et on passe à la suite.

"C'est à nous, et pas seulement à l'actionnaire, de trouver des solutions pour être plus performant financièrement"

Quelle est la situation financière de l'entreprise ORG Packaging, dont est propriétaire James Zhou, l'actionnaire majoritaire de l'AJA ?

Baptiste Malherbe : Forcément la situation d'ORG packaging impacte le club puisque c'est l'actionnaire majoritaire (à 87 %). C'est grâce à ORG Packaging et Monsieur Zhou qu'on est aujourd'hui pérenne au haut niveau, même pas en Ligue 1, mais pérenne au haut niveau, dans une ville comme Auxerre. C'est grâce à ces investissements que le club s'est remis en position d'être performant sur les installations, sur la formation, sur l'équipe professionnelle. Il y a eu beaucoup de moyens mis ces dernières années et on doit vraiment leur tirer un coup de chapeau car franchement, sans eux, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc merci à James Zhou et merci à ORG d'avoir suivi la volonté de James de refaire un club de haut niveau à Auxerre. Maintenant c'est sûr que la politique chinoise varie des fois suivant le cycle économique de la Chine. Il y a le Covid qui a forcément beaucoup impacté la Chine. Donc il y a eu des restrictions. Ça a joué bien sûr sur l'activité de ORG packaging. C'est comme toute entreprise, et encore plus en Chine. [...]

Après, c'est pas lui ou c'est pas ORG tout seul qui comblera la différence de budget par rapport aux autres clubs. C'est à nous aussi, au club et sur le territoire de l'Auxerrois, de trouver les solutions pour améliorer notre activité économique sur ce club, pour être plus performant. Ça ne peut pas être que l'actionnaire qui compense le déficit du club. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qu'on a à faire.

Côté mercato, la montée en Ligue 1 n'avait pas été assez anticipée. Y a-t-il un scénario "maintien en Ligue 1" et un scénario "descente en Ligue 2" ?

Baptiste Malherbe : si je reprends en janvier ou février dernier, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui misaient sur nous pour monter en Ligue un. Mais nous, au club, on a travaillé dessus. On a fait certainement des erreurs sur des choix parce que c'est très difficile d'anticiper une montée en Ligue un dans le recrutement de joueurs. Faut se mettre aussi à la place des gens que vous voulez recruter : ils regardent votre classement. Pour recruter, il faut que la personne en face soit sûre qu'on va être en Ligue un. Donc il y a eu un travail de fait par la cellule de recrutement. Il y a des choses qui n'ont sans doute pas été bien faites. Donc on a corrigé des choses, on a renforcé cette cellule de recrutement, on a renforcé le staff au niveau de l'analyse de la performance sportive. On a vu en janvier qu'on avait pu corrigé des manques à cette équipe. Donc il y a un travail de correction de fait. Bien sûr, on est déjà dans l'anticipation de la saison prochaine, avec, encore une fois, les deux scénarios. Ça fait deux saisons de suite qu'on vit sur des scénarios entre deux divisions possibles. Mais il faut mieux ça que dans le ventre mou de la Ligue deux, comme il y a quelques années !

"James Zhou a toujours été clair depuis qu'il est au club : il est là pour la durée"

Quid de l'avenir de l'AJA en cas de descente ? Est ce que James Zhou a déjà garanti de rester au club si jamais il y a une descente en Ligue 2 ?

Baptiste Malherbe : Je crois que James Zhou a toujours été clair depuis qu'il est au club : il est là pour la durée. On lui pose sans arrêt la question. Ça me surprend à chaque fois qu'on doute de son implication sur le long terme. Parce que tout ce qu'on construit avec James, c'est sur du moyen long terme. Il a mis beaucoup sur les installations. On a quand même amélioré le centre d'entraînement, amélioré le stade. Il mise beaucoup sur la formation, qui est un travail à moyen long terme. On travaille ici sur la stratégie internationale qui met du temps parce qu'on a une académie en Chine. Les joueurs, ça fait deux ou trois ans qu'ils y travaillent. Donc James, jJe ne peux pas répondre à sa place, mais pour moi, il s'inscrit dans la durée avec ce club. Il est amoureux de ce club, il fait tout pour que le club grandisse, soit performant. Il est très très présent à nos côtés.

"Économiquement, c'est à nous, dirigeants, de travailler pour être et performants, et pérennes", Baptiste Malherbe. © Radio France - Philippe Renaud

Quelles sont vos priorités ?

Baptiste Malherbe : Vous l'avez même vous même dit, je crois : à la première année, on va s'accrocher pour être encore là. La deuxième année, ce sera sans doute encore ça. Et après, dans cinq, six, sept ans, je ne sais pas, on essayere d'être le plus compétitif possible. Et si par bonheur, on pouvait ramener ça à ces supporters là.... Mais ça demande du temps. Honnêtement, c'est beaucoup de travail. C'est l'engagement de James aussi qui, qu'une fois qu'on se stabilise peut-être aussi, amènera des moyens pour progresser petit à petit. C'est l'enjeu.

En Ligue un, il y a une grosse différence économique : plus vous restez d'année en année en Ligue1, plus vous améliorer vos revenus. Je n'aime pas trop parler de budget, mais ça compte quand même dans la compétitivité des clubs en Ligue un. Donc on va prendre ça étape par étape. Déjà le maintien cette année. Le maintien sans doute l'année prochaine. Et puis, petit à petit, faire restructurer ce club et continuer de le développer pour être le plus performant possible. Mais il faut être réaliste, la réalité économique fait que le classement en Ligue 1, il n'est presque connu à l'avance, ça reste quand même les grosses villes et les gros clubs avec des gros moyens, qui sont en haut du panier.